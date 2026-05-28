Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των συνταξιούχων προωθεί η κυβέρνηση, με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις και αυξήσεις συντάξεων.

Κεντρικό μέτρο αποτελεί η καθιέρωση μόνιμου επιδόματος ύψους 300 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περισσότερους από 420.000 συνταξιούχους. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και χήρες που έχουν ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας, από την ηλικία των 60 ετών.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% από το 2027, με την πρώτη πίστωση να αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026 και να αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027, εξέλιξη που θα επιτρέψει σε περίπου 670.000 συνταξιούχους να λαμβάνουν στο εξής ολόκληρη την εκάστοτε αύξηση.

Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης και για την επικουρική σύνταξη, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης.

Την ίδια ώρα, δρομολογείται σταδιακά η κατάργηση της προσωρινής σύνταξης, αρχικά για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, με στόχο την επιτάχυνση των οριστικών απονομών.

Τέλος, προωθείται νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, η οποία προβλέπει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στην εθνική σύνταξη, ούτε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών.