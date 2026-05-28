Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο οικονομικός προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση της καταβολής των συντάξεων μηνός Ιουνίου 2026. Μετά το πρώτο «κύμα» πιστώσεων στις αρχές της εβδομάδας, όπου πληρώθηκαν οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, η σκυτάλη περνά πλέον στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η καταβολή των συντάξεων εξελίχθηκε ως εξής:

Την Τρίτη 26 Μαΐου καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί – Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, οπότε καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ακόμη, στις 29 Μαΐου πρόκειται να καταβληθούν 3.030.000 ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021.

Παράλληλα, έως 29 Μαΐου καταβάλλονται 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους, έπειτα από έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Την ίδια ημέρα, στις 29 Μαΐου, προβλέπεται επίσης η καταβολή 2.500.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.