Ο Ταξιάρχης Φούντας αποτελεί εδώ και αρκετό καιρό μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει στον σχεδιασμό του Αρη από την ελληνική αγορά.

Το ενδιαφέρον των «κιτρινόμαυρων» είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι, ωστόσο τότε οι υψηλές απαιτήσεις του ΟΦΗ στάθηκαν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της υπόθεσης. Παρ’ όλα αυτά, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αναζωπυρώθηκαν από τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε ένας νέος κύκλος επαφών, που ποτέ όμως δεν πήγαν στην ουσία. Κάτι που έγινε πρώτη φορά χθες.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε στην Αθήνα, όπου είχε συνάντηση με τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, καθώς διαπιστώθηκε κοινή πρόθεση για συνεργασία ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Από την πλευρά του, ο Αρης επιθυμεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του, ενώ ο Φούντας αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του σε έναν σύλλογο του μεγέθους του Αρη.

Το επόμενο στάδιο αφορά τις επαφές ανάμεσα στον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή και τον Ρούμπεν Ρέγες, ώστε να συζητηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της πιθανής συμφωνίας, κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, για το οποίο έγινε ήδη μία πρώτη προσέγγιση.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, η υπόθεση του Φούντα αναμένεται να κλείσει σύντομα, πιθανότατα ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.