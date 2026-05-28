Με το όμορφο σκηνικό των Σπετσών και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα που έχει καθιερώσει τον θεσμό ως σημείο αναφοράς για τον αθλητικό τουρισμό, το Spetsathlon 2026 επέστρεψε δυναμικά από τις 15 έως 17 Μαΐου. Επαγγελματίες αθλητές, επισκέπτες και φίλοι του αθλητισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντήθηκαν στο γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού, «σπάζοντας» για ακόμη μία χρονιά το ρεκόρ συμμετοχών της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας στην πράξη και το μότο της πως «νίκη είναι η συμμετοχή». Στην 12η χρονιά της, η διοργάνωση επιφύλασσε ένα πλούσιο πρόγραμμα αγωνισμάτων και παράλληλων δράσεων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως μία από τις σημαντικότερες στο χώρο του τριάθλου.

Στο Spetsathlon 2026, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας, του αθλητισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ αυτών ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους που συμμετείχε στο Spetses Triathlon Endurance και ο Γενικός Γραμματέας Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς που κολύμπησε στο 1χλμ.

Το τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα με το Sunset Pilates with Mema Pilates που καλωσόρισε συμμετέχοντες και επισκέπτες στο νησί. Στη συνέχεια, το Τechnogym Spetses Challenge στην Πλατεία Ποσειδωνίου έδωσε τον αγωνιστικό παλμό και οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε ομάδες, πήραν μέρος σε μια δυναμική αερόβια προπόνηση.

Το Σάββατο η αγωνιστική δράση ξεκίνησε με τον ποδηλατικό αγώνα των 25χλμ., σε μια διαδρομή υψηλών απαιτήσεων που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των Σπετσών. Nικητές αναδείχθηκαν ο Γιώργος Χριστόπουλος και η Ελευθερία Γιάχου. Ακολούθησαν οι κολυμβητικοί αγώνες των 1χλμ. και 3χλμ. Εκεί, κέρδισαν ο Δημήτρης Γκότζιας και η Ευαγγελία Χατζηκάλη (1 χλμ), ο Ιωάννης Δρυμωνάκος και η Bianca Barbara De Konning (1χλμ. Wetsuit), ο Γιώργος Αρνιακός και η Υβόννη Πένα (3χλμ) και ο Γιώργος Αλυφαντής και η Κωνσταντίνα Γκότζια (3χλμ. Wetsuit).

Το απόγευμα της ίδια ημέρας πραγματοποιήθηκε η διαδρομή των 5Κ, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχής. Οι 1.500 δρομείς όλων των ηλικιών, έτρεξαν δίπλα στα καπετανόσπιτα, τη θάλασσα και τα πεύκα, απολαμβάνοντας μια όμορφη διαδρομή. Την πρώτη θέση κατέλαβαν ο Γιώργος Μίνος και η Ντενίσα Μπάλλα. Η αυλαία της ημέρας έπεσε με την τελετή απονομών αλλά και το καθιερωμένο Melissa Pasta Night.

Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στους αγώνες τριάθλου, με τις απαιτητικές διαδρομές του Spetses Triathlon Sprint και του Spetses Triathlon Endurance, καθώς και τις αντίστοιχες σκυταλοδρομίες, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον αθλητών και θεατών. Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή του κορυφαίου Έλληνα τριαθλητή Παναγιώτη Μπιτάδου και της διεθνώς αναγνωρισμένης Ολλανδής αθλήτριας Barbara de Koning, οι όποίοι έλαβαν μέρος στο Spetses Triathlon Endurance, κατακτώντας με ρεκόρ διαδρομής τις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης. Την πρώτη θέση στο Βάθρο του Spetses Triathlon Sprint κατέλαβαν ο Παναγιώτης Δημόπουλος και η Στεφανία Πολυχρονιάδη.

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Spetsathlon και του Spetses Mini Marathon, Μαρίνα Κουταρέλλη, δήλωσε: «Το Spetsathlon συνεχίζει να εξελίσσεται ως μία αθλητική διοργάνωση με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, που κάθε χρόνο διευρύνει τη δυναμική και την κοινότητά της. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη βαθιά σύνδεση του αθλητισμού με την εμπειρία, τη συμμετοχή και τον προορισμό. Είναι βαθιά μου πεποίθηση πως η δύναμη του θεσμού βρίσκεται στους ανθρώπους του ,που δεν είναι άλλοι από τους εθελοντές, τους συνεργάτες, τους χορηγούς, τον Δήμο Σπετσών και κυρίως τους συμμετέχοντες, που με ενθουσιασμό, επιμονή και θετική ενέργεια δίνουν κάθε χρόνο ξεχωριστή πνοή στη διοργάνωση. Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, προσφέροντας μια εμπειρία υψηλού επιπέδου που θα αναδεικνύει διαχρονικά τις αξίες του αθλητισμού και τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας».