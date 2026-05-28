Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε χθες απόγευμα της Τετάρτης (27/5) στην Πατησίων μετά από πυροβολισμούς σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων που είχαν ως αποτέλεσμα

να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας καπέλο, προσέγγισαν το κατάστημα. Ο ένας μπήκε μέσα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη δύο φορές στα πόδια, στον αριστερό και δεξιό μηρό, και στη συνέχεια διέφυγε με τον συνεργό του με αυτοκίνητο.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει το αυτοκίνητο των δραστών στη Λεωφόρο Κηφισού και μετά από καταδίωξη, τους ακινητοποίησε. Συνελήφθησαν τρία από τα τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι δύο είναι αλβανικής καταγωγής (27 και 31 ετών) και ένας Έλληνας 30 ετών, ενώ ο τέταρτος διέφυγε.

Μάλιστα ο ένας εκ των συλληφθέντων έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε μία επίθεση κατά επιχειρηματία το 2022 στην Κηφισιά, όπου είχε επιτεθεί με μαχαίρι.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το όπλο που βρέθηκε στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια και ήταν μέσα σε μια σακούλα ενώ είχε σιγαστήρα.

Το θύμα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.