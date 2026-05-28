Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 3% την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε επίθεση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 3,51 δολάρια ή 3,72%, φτάνοντας στα 97,8 δολάρια ανά βαρέλι στις 03:44 GMT. Το πιο ενεργό συμβόλαιο Αυγούστου σημείωσε άνοδο 3,35 δολαρίων ή 3,63%, διαμορφούμενο στα 95,6 δολάρια, ενώ το συμβόλαιο Ιουλίου λήγει την Παρασκευή.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 3,31 δολάρια ή 3,73%, φτάνοντας στα 91,99 δολάρια ανά βαρέλι.

Επανεμφάνιση έντασης στη Μέση Ανατολή

Και οι δύο δείκτες είχαν υποχωρήσει πάνω από 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο του μήνα. Η πτώση αποδόθηκε στις προσδοκίες για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, η οποία θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να οδηγήσει σε επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση μετά από πρωινή επίθεση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη αυτού που χαρακτήρισαν ως επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει «πιο αποφασιστική» απάντηση.

Αμερικανικά πλήγματα και ανησυχία για την προσφορά

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα σε ιρανικό στρατιωτικό στόχο, τον οποίο αξιωματούχοι θεώρησαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο αμερικανό αξιωματούχο.

«Η προσφορά πετρελαίου παραμένει περιορισμένη και βασικά ζητήματα δεν έχουν ακόμη επιλυθεί», σημείωσε ο αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ, Daniel Hynes, σε ενημερωτικό του σημείωμα.

Μείωση αποθεμάτων στις ΗΠΑ

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 2,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του American Petroleum Institute.

Τα επίσημα δεδομένα της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη, μία ημέρα αργότερα από το συνηθισμένο, λόγω της αργίας της Memorial Day τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες από το Reuters