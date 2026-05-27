Η Ρωσία προειδοποίησε την Αρμενία ότι θα αναστείλει ή θα τερματίσει τις συμφωνίες για την προμήθεια φθηνού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εάν η χώρα προχωρήσει στην προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας στον Νότιο Καύκασο.

Η Μόσχα εξέδωσε την προειδοποίηση δύο εβδομάδες πριν από τις αρμενικές εκλογές της 7ης Ιουνίου. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν διατηρεί σαφές προβάδισμα, καθώς ο ίδιος έχει επιδιώξει στενότερη συνεργασία με τη Δύση, προκαλώντας δυσαρέσκεια στη ρωσική πλευρά.

«Η ρωσική πρεσβεία διαβίβασε επισήμως επιστολή… δηλώνοντας ότι αν η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ συνεχιστεί, η ρωσική πλευρά θα αναστείλει ή θα τερματίσει μονομερώς τη Συμφωνία Συνεργασίας για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου, Προϊόντων Πετρελαίου και Ακατέργαστων Διαμαντιών», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Αρμενία, μια περίκλειστη χώρα περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων, διατηρούσε παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Στο έδαφός της λειτουργούν ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας.

Το 2023, η Αρμενία εισήγαγε 2,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, εκ των οποίων το 82% προήλθε από τη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Εντάσεις στις σχέσεις Μόσχας – Γερεβάν

Τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί, καθώς το Γερεβάν επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον. Η Μόσχα έχει κατηγορήσει την Αρμενία ότι ακολουθεί, όπως ανέφερε, μια «αντιρωσική τροχιά» της ΕΕ.

Παράλληλα, χθες Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο αρμένιος ομόλογός του Αραράτ Μιρζογιάν υπέγραψαν στην πρωτεύουσα Γερεβάν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη δυτική παρουσία στην περιοχή.