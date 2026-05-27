Οι μετοχές της Ferrari υποχωρούσαν έως 8% στο Μιλάνο μετά την παρουσίαση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού οχήματος της εταιρείας, το οποίο προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Μετά την παρουσίαση δεν έλειψαν επικριτές που έκαναν λόγο για αμφιλεγόμενη στροφή της ιταλικής κατασκευάστριας υπεραυτοκινήτων στα ηλεκτρικά οχήματα λόγω κυρίως της εξωτερικής εμφάνισης του νέου της μοντέλου.

Η παρουσίαση της Ferrari Luce με τιμή 550.000 ευρώ προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό αρνητικές αντιδράσεις από αναλυτές του κλάδου, οι οποίοι συνέκριναν τον σχεδιασμό του τετράθυρου, πενταθέσιου οχήματος με άλλα ηλεκτρικά οχήματα που βρίσκονται σε μαζική παραγωγή. Για το Luce η Ferrari απομακρύνθηκε από το στυλ που συνδέεται με τον επικεφαλής σχεδιασμού Flavio Manzoni και ανέθεσε στον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, να κάνει εκείνος τα σχέδια μαζί με τον Marc Newson. Το νέο μοντέλο ανακοινώθηκε καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας έχει γίνει πιο δύσκολο να προβλεφθεί και ορισμένοι ανταγωνιστές όπως η Lamborghini και η Porsche έχουν επιβραδύνει τα σχέδια ηλεκτροκίνησης, επικαλούμενοι έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος. Η πτώση της τιμής της μετοχής ακολούθησε παρουσίαση στη Ρώμη του μοντέλου την Κυριακή.

Γαλλικό σύμφωνο ηλεκτροδότησης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες ότι χιλιάδες εταιρείες θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια της χώρας να διπλασιάσει το μερίδιο της εγχώριας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, ώστε να φτάσει το 60% έως το 2030. Ο Μακρόν υπέγραψε εθνικό σύμφωνο ηλεκτροδότησης με μεγάλες εταιρείες, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι δεσμεύσεις για ιδιωτικές επενδύσεις, μέρος ενός ενεργειακού σχεδίου που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα διπλασιάσει την κρατική στήριξη στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2030 για να μειώσει την εξάρτηση της Γαλλίας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να αυξήσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από πυρηνική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, τη θέρμανση, τις μεταφορές και τη βιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis θα επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την παραγωγή νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιό της στη Μιλούζ, δήλωσε ο Μακρόν.

Καλαμάτα: Σύμβαση για το αεροδρόμιο

To πράσινο φως άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο στη σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», την οποία εισηγήθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Η σύμβαση που συνυπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο αφορά την 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας. Τον διεθνή διαγωνισμό προκήρυξε το Υπερταμείο και προτιμητέος επενδυτής ανακηρύχθηκε η Κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ. Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του προτιμητέου επενδυτή ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025 με το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ) να καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης.

Θεσσαλονίκη: στις ράγες ο Προαστιακός

Ενα βήμα πιο κοντά έρχονται ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 53,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, περνά πλέον στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Το έργο διακρίνεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη του δικτύου του Δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με την κατασκευή και λειτουργική αναβάθμιση επτά σιδηροδρομικών σταθμών/στάσεων. Για τους επιβάτες, ο Δυτικός Προαστιακός σημαίνει πιο εύκολη πρόσβαση για όσους μετακινούνται από και προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη ενότητα που αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω νέας σιδηροδρομικής γραμμής ενισχύει τη σύνδεση του λιμένα με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές και στους διαδρόμους διασύνδεσης με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η κατασκευή του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών.

Τεταμένες σχέσεις

Σε κόντρα εξελίχθηκε η δήλωση χθες του Αριστοτέλη Παντελιάδη, τέως προέδρου της Ενωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδος, για τις σχέσεις του κλάδου με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Ο Α. Παντελιάδης, στο πλαίσιο εκδήλωσης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται σήμερα το οργανωμένο λιανεμπόριο και την αποτελεσματικότητα κρατικών παρεμβάσεων και σε ερώτηση που του υπεβλήθη για τις σχέσεις με τον υπουργό Ανάπτυξης δεν έκρυψε και τη δυσαρέσκειά του για την απουσία διαλόγου του κλάδου με το υπουργείο Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι δεν έχουν καμία επαφή.

Πηγές του υπουργείου έσπευσαν να απαντήσουν και ανέφεραν χθες δηκτικά ότι «τα όσα είπε ο κ. Παντελιάδης είναι εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ενωσης Σουπερμάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη. Προφανώς ο κ. Παντελιάδης δεν μιλάει με τον πρόεδρο της Ενωσης Σουπερμάρκετ. Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση». Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι η ακρίβεια παραμένει άλυτο πρόβλημα.