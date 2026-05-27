Επίσημα μέλη της Super League αποτελούν πλέον ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξής τους στον συνεταιρισμό.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης (27/5), μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και η εγγραφή των δύο συλλόγων ως νέα μέλη, επιβεβαιώνοντας και τυπικά την παρουσία τους στη Stoiximan Super League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι δύο ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει αγωνιστικά την άνοδό τους και πλέον ολοκλήρωσαν και το διοικητικό σκέλος της διαδικασίας, επιστρέφοντας (ή μπαίνοντας) στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.