“Η Super League καλωσορίζει και επίσημα, μετά την εγγραφή τους ως μέλη του συνεταιρισμού κατά τη διάρκεια του σημερινού Δ.Σ., την Π.Α.Ε. Ηρακλής και την Π.Α.Ε. Καλαμάτα”.
Ο Φελίπε Λουίς ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της προπονητικής του καριέρας μετά το τέλος της παρουσίας του στη Φλαμένγκο, με πιθανότερο προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Βραζιλιάνος τεχνικός αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψηφίους της Μπάγερ Λεβερκούζεν, για να διαδεχθεί τον Κάσπερ Χιούλμαντ στον πάγκο της ομάδας. Το σχετικό ρεπορτάζ […]
Η αποτυχημένη σεζόν της Μίλαν και ο αποκλεισμός από το επόμενο Champions League φαίνεται πως έχουν προκαλέσει έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου. Η εντός έδρας ήττα από την Κάλιαρι, αποτέλεσε το σημείο καμπής για τους «ροσονέρι», οι οποίοι ετοιμάζονται για σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, πριν […]
Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 18:00 θα διεξαχθεί τελικά ο τέταρτος τελικός των playoffs της Handball Premier ανάμεσα στην AEK και τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα τίτλου μετά τη νίκη του με 36-30 επί της ΑΕΚ στον τρίτο τελικό, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό της Ηλιούπολης. […]
Με πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του τελικού της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ποινή επιβλήθηκε βάσει του άρθρου 29.2.δ του Πειθαρχικού Κώδικα της EuroLeague και αφορά παραβάσεις που σχετίζονται με την τάξη και τη συμπεριφορά στις εξέδρες. Παράλληλα, η διοργάνωση ανακοίνωσε και πρόστιμο 6.000 ευρώ […]