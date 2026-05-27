Στο προσκήνιο επανήλθε το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού πρωταθλήματος, με τη σχετική πρόταση να τίθεται σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Τετάρτης (27/5).

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν οδήγησε σε καμία απόφαση, καθώς καταγράφηκε απόλυτη ισορροπία: επτά ομάδες ψήφισαν υπέρ, επτά κατά, ενώ υπήρξε και μία λευκή ψήφος. Στη διαδικασία συμμετείχαν οι 14 ομάδες της λίγκας μαζί με την ΕΠΟ, η οποία τάχθηκε υπέρ της πρότασης.

Παρά τη στάση της Ομοσπονδίας, η αναδιάρθρωση δεν προχώρησε, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία για να εγκριθεί στη συγκεκριμένη φάση.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να τεθεί προς αξιολόγηση από τις ΠΑΕ η πρόταση της ΚΕΔ/ΕΠΟ για την πιθανή εισαγωγή του συστήματος Goal Line Technology στις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.