Εντείνεται η αστάθεια στον Περσικό Κόλπο, καθώς χθες το Ιράν κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία, μετά την πραγματοποίηση πληγμάτων στον Νότιο Ιράν, που οι Αμερικανοί χαρακτήρισαν «αμυντικά». Πάντως, την ίδια στιγμή φαίνεται να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα μπορούσε να «διαρκέσει μερικές ημέρες». Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει σήμερα συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσινγκτον την οποία, αντίθετα με άλλους προέδρους, έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά σκάφη και στην επαρχία Χορμοζγκάν του Νότιου Ιράν, όπου τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ήχους εκρήξεων νωρίς χθες, αντιπροσώπευαν «κατάφωρη παραβίαση» της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει εδώ και σχεδόν επτά εβδομάδες. Και οι δύο πλευρές είχαν προηγουμένως υποδείξει πρόοδο σε ένα μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο και να επανεκκινήσει τη ναυσιπλοΐα μέσω των αποκλεισμένων Στενών του Ορμούζ, δίνοντας παράλληλα στους εκπροσώπους των δύο πλευρών 60 ημέρες προκειμένου να διαπραγματευτούν πιο σύνθετα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν στις συνομιλίες, οι οποίες διεξάγονται στο Κατάρ, πιέζουν ώστε το μνημόνιο να περιλαμβάνει την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Χθες, πάντως, έγινε γνωστό ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ βοηθά αθόρυβα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στη «Wall Street Journal» ότι ένα ελληνικό υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου καθοδηγήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, καθώς διέσχιζε την πλωτή οδό στα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το πλοίο είχε κολλήσει στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής από τις αρχές Μαρτίου και τώρα κατευθύνεται προς την Ινδία για να παραδώσει το φορτίο του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ επιχείρησαν να καθοδηγήσουν πλοία στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που ονομάστηκε «Σχέδιο Ελευθερία», η οποία σταμάτησε γρήγορα αφότου το Ιράν άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις σε πλοία και η Σαουδική Αραβία περιόρισε την πρόσβαση των ΗΠΑ στις βάσεις και τον εναέριο χώρο της. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν επανεκκινούν το «Σχέδιο Ελευθερία», αλλά ότι το αμερικανικό ναυτικό σχεδιάζει να βοηθήσει περίπου δώδεκα πλοία, συμπεριλαμβανομένων υπερδεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να διασχίσουν την πλωτή οδό τις επόμενες ημέρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποίησε τις νέες επιθέσεις σε ιρανικό έδαφος, επειδή αποσκοπούσαν «στην προστασία των στρατευμάτων μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις». Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απάντησαν χθες ότι διατηρούν το δικαίωμα να αντιδράσουν. Σε σχόλια που δημοσιεύτηκαν στο κανάλι του στο Telegram με την ευκαιρία του ετήσιου προσκυνήματος του Χατζ, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε: «Το ρολόι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Από εδώ και στο εξής, τα συνθήματα “Θάνατος στην Αμερική” και “Θάνατος στο Ισραήλ” θα είναι τα συνθήματα του ισλαμικού έθνους και των καταπιεσμένων λαών του κόσμου, ειδικά των νέων».