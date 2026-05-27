Η Ουκρανία διαθέτει ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας έξι μηνών για να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης από τη Ρωσία και να ενισχύσει τη θέση της ενόψει πιθανών ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίου ουκρανού στρατιωτικού στο Reuters. Ο ίδιος προβλέπει ότι ο πόλεμος πλησιάζει σε σημείο καμπής, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων.

Αν και οι ρωσικές δυνάμεις σημείωσαν σειρά εδαφικών επιτυχιών μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022, η προέλασή τους έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στο μέτωπο, επιχειρώντας να απωθήσουν τις ρωσικές στρατιωτικές μονάδες από κατεχόμενα εδάφη.

Ο ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, επικεφαλής του Τρίτου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας, εκτίμησε στη συνέντευξή του ότι ο ρωσικός στρατός είναι εξαντλημένος και ανίκανος για αποφασιστικές κινήσεις. Αν η Ουκρανία καταφέρει να διατηρήσει τη δυναμική των επόμενων μηνών, μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στο πεδίο και να αναγκάσει τη Ρωσία να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για την κατάληψη του τελευταίου τμήματος του Ντονέτσκ.

«Πιστεύω ότι οι επόμενοι έξι έως εννέα μήνες θα είναι σημείο καμπής», ανέφερε ο ταξίαρχος Μπιλέτσκι από άγνωστη τοποθεσία στην περιοχή του Χάρκιβ. «Πιο συγκεκριμένα, πιστεύω ότι οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι οι πιο κρίσιμοι».

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι να καθοριστούν οι κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί να βελτιωθεί η θέση της Ουκρανίας, να καταληφθούν στρατηγικά σημεία και να διεξαχθούν συνομιλίες με τη Ρωσία από θέση ισχύος, ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή εκεχειρία. «Από στρατιωτικής απόψεως, είναι ρεαλιστικό», υπογράμμισε.

Οι επόμενοι μήνες ως καθοριστικό στάδιο

Οι ρωσικές επιχειρήσεις έχουν δυσκολευθεί ύστερα από την απόφαση του Ιλον Μασκ να μπλοκάρει την πρόσβαση των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink. Παράλληλα, το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones μέσου βεληνεκούς κατά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων και γραμμών ανεφοδιασμού, διευκολύνοντας πλήγματα σε πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Ο αναλυτής John Helin, του φινλανδικού κέντρου Black Bird, συμφωνεί με την εκτίμηση του Μπιλέτσκι ότι η ρωσική πλευρά αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάντλησης, ενώ η Ουκρανία δυσκολεύεται από έλλειψη προσωπικού. «Φαίνεται πιθανό, σε τέσσερις – πέντε μήνες, οι Ρώσοι να έχουν εξαντληθεί πριν τα προβλήματα της Ουκρανίας φθάσουν σε κρίσιμο βαθμό», δήλωσε στο Reuters.

Το Institute for the Study of War ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «αμφισβητούν ενεργητικά τον στατικό χαρακτήρα του πολέμου» και σύντομα θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν περιορισμένες μηχανοκίνητες επιθέσεις.

Η «Ζώνη των Οχυρών» και η μάχη στο Ντονμπάς

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πιέζουν στη λεγόμενη «Ζώνη των Οχυρών» της ανατολικής Ουκρανίας, με σφοδρές μάχες να μαίνονται στην πόλη Κοστιαντινίφκα. Η πόλη αυτή αποτελεί μέρος μιας αλυσίδας ισχυρά οχυρωμένων περιοχών που αποτελούν τον πυρήνα της ουκρανικής άμυνας. Η κατάληψή της θα επέτρεπε στη Ρωσία να απειλήσει περαιτέρω το Ντονμπάς.

Ο Μπιλέτσκι, του οποίου οι δυνάμεις ελέγχουν περίπου το ένα δέκατο της γραμμής του μετώπου, σημείωσε ότι οι στρατιώτες του διατηρούν σθεναρά τις θέσεις γύρω από τη Σλαβιάνσκ, αναγκάζοντας τη Ρωσία να προβαίνει σε κοστοβόρες κατά μέτωπο επιθέσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις, όπως είπε, έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες και διοικητική αποδυνάμωση στον ρωσικό στρατό.

«Η έλλειψη προσωπικού δεν τους επιτρέπει πλέον να προελαύνουν όπως πριν από έναν χρόνο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, αν και είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, η Ουκρανία μπορεί να αξιοποιήσει τις πρόσφατες επιτυχίες με προσεκτικές κινήσεις και επιθέσεις μεσαίου βεληνεκούς.

Η τεχνολογική εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός του ουκρανικού στρατού

Σύμφωνα με τον Μπιλέτσκι, η Μόσχα «χάνει κατά κράτος» στις επικοινωνίες λόγω της απαγόρευσης χρήσης του Starlink, ωστόσο οι δύο πλευρές παραμένουν ισόπαλες σε επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης. Η Ουκρανία προηγείται στα μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα (UGVs) και στα βαριά drones, ενώ η Ρωσία υπερέχει στα drones οπτικών ινών, τα οποία δεν επηρεάζονται από ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Το Τρίτο Σώμα Στρατού, υπό τη διοίκηση του Μπιλέτσκι, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις της στρατιωτικής εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως τα UGVs, στο επιχειρησιακό του σχέδιο. Οι μονάδες του αναπτύσσουν «αόρατα» drones-καμικάζι και ρομποτικά οχήματα οπλισμένα με πολυβόλα ή εκτοξευτές ρουκετών, με στόχο να αντικατασταθεί έως και το 30% του προσωπικού πεζικού έως το 2027.

«Αυτό θα συμβεί φέτος, και πιστεύω ότι θα δείξουμε πώς το σώμα μας αποτελεί ζωντανό παράδειγμα γι’ αυτό», τόνισε ο Μπιλέτσκι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επόμενη «επανάσταση» στις ένοπλες δυνάμεις θα επιτρέψει πιο δημιουργικές επιθετικές επιχειρήσεις με μικρότερο ανθρώπινο κόστος.