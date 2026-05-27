Η σημερινή δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη (27 Μαΐου 2026) διεκόπη και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σημειώθηκε ένταση στην αίθουσα, όταν συγγενείς θυμάτων αντέδρασαν έντονα στην αναφορά του συνηγόρου της πρώην προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) σχετικά με το βιογραφικό της πελάτισσάς του.

Η συνήγορος υπεράσπισης ξεκίνησε να διαβάζει το βιογραφικό της κ. Τσιαπαρίκου, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Νίκου Πλακιά. Ο ίδιος φώναξε: «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα έφεραν σε φέρετρα. Το βιογραφικό της Τσιαπαρίκου μάς διαβάζετε; Αν δεν θέλετε να υποστείτε την οργή και το μίσος μας, να τους πείτε να έρθουν εδώ».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέταξε την απομάκρυνση του κ. Πλακιά, ο οποίος συνοδεύτηκε εκτός αίθουσας από αστυνομικούς, συνεχίζοντας να φωνάζει: «Δεν είμαστε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της δολοφόνου». Ο ίδιος επέστρεψε αργότερα στη δικαστική αίθουσα. Ο Νίκος Πλακιάς έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Αντιρρήσεις και ενστάσεις των συνηγόρων

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν αντιρρήσεις για τις παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Αντιρρήσεις κατατέθηκαν επίσης για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν σχετικά με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται τρία στελέχη του ΟΣΕ.

Οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες της απογευματινής και βραδινής βάρδιας, καθώς και ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ, υπέβαλαν ένσταση για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου. Η δήλωση του Δημοσίου στρέφεται αποκλειστικά κατά τεσσάρων συγκεκριμένων προσώπων.

Οι κατηγορίες και οι επόμενες διαδικασίες

Συνολικά 36 άτομα είναι κατηγορούμενα στην υπόθεση —στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Από αυτούς, οι 33 κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, πράξεις που προκάλεσαν κοινό κίνδυνο για ανθρώπους και υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη πολλών και γ) σημαντική φθορά σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον, 35 κατηγορούνται για πλημμελήματα, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο, ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Στην επόμενη δικάσιμο θα αποφασιστεί αν η εισαγγελέας θα τοποθετηθεί πρώτη επί των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων ή αν θα προηγηθούν οι συνήγοροι που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι τελευταίοι δήλωσαν επίσης αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου και για συγκεκριμένους συνηγόρους υπεράσπισης.

Η διαδικασία στη νέα αίθουσα

Η δίκη πραγματοποιήθηκε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι προσήλθαν από νωρίς, ενώ παρούσα ήταν και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία άσκησε κριτική προς την κυβέρνηση.

Η διαδικασία επανεκκίνησε έπειτα από διακοπή ενός μήνα λόγω ακαταλληλότητας της προηγούμενης αίθουσας, όπου δεν επαρκούσαν οι θέσεις. Η νέα αίθουσα διαθέτει πλέον 500 θέσεις και αυξημένο εμβαδόν, από 286 σε 452 τετραγωνικά μέτρα.