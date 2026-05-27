Το αμερικανικό πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν σχετικά με την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Οι τιμές του αμερικανικού αργού σημείωσαν πτώση άνω του 4% την Τετάρτη, ύστερα από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η Τεχεράνη προτίθεται να προχωρήσει σε συμφωνία-πλαίσιο με την Ουάσινγκτον.

Το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Ιουλίου κατέγραψε πτώση 4,67%, στα 89,50 δολάρια το βαρέλι. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent, παράδοσης Αυγούστου, υποχώρησε κατά 3,60%, στα 93,23 δολάρια.

Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι διαθέτει αντίγραφο προσχεδίου του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη δεσμεύεται να αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε έναν μήνα από τη σύναψη της συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, το Ιράν θα διαχειρίζεται την κίνηση των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ σε συνεργασία με το Ομάν. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θα αποσυρθούν από την περιοχή γύρω από το Ιράν, ενώ θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός.

Ένταση και διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, εν μέσω νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία το Πεντάγωνο χαρακτήρισε «αμυντικά», ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει.

Παράγοντες της πετρελαϊκής βιομηχανίας εκφράζουν επιφυλάξεις για το πόσο γρήγορα μπορούν να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα, ακόμη και αν υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση.

Ο επικεφαλής της Abu Dhabi National Oil Co., Σουλτάν Αχμέντ αλ Τζάμπερ, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να επανέλθουν οι ροές πετρελαίου στο 80% των κανονικών επιπέδων. Η πλήρης αποκατάσταση, πρόσθεσε, αναμένεται το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027.