Από το Μάιο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2010 διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής πετρελαϊκής εταιρείας ΒΡ ήταν ο Τόνι Χέιγουορντ. Από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι το Φεβρουάριο του 2020 ανέλαβε τα καθήκοντά αυτά ο Μπομπ Ντάντλεϊ, Από το Φεβρουάριο του 2020 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023 μεγάλο αφεντικό ήταν ο Μπέρναρντ Λούνι, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου κατείχε ο Μιούρεϊ Όσινκλος. Τον Απρίλιο του 2026 ανέλαβε καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου η Μεγκ Ο’Νιλ η οποία κατέχει τη θέση αυτή ως σήμερα.

Πρόκειται για πέντε διευθύνοντες συμβούλους μέσα σε διάστημα 26 ετών, από τους οποίους οι τρείς έχουν αλλάξει μέσε σε μια μόλις τριετία. Τώρα η ΒΡ ανακοίνωσε μια ακόμη αλλαγή στα κορυφαία κλιμάκια της ιεραρχίας. Το διοικητικό συμβούλιο της πετρελαϊκής απομάκρυνε τον πρόεδρο Άλμπερτ Μάνιφολντ από τον ρόλο του με άμεση ισχύ, κάνοντας λόγο για σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα πρότυπα διακυβέρνησης, την εποπτεία και τη συμπεριφορά, όπως ανακοίνωσε η πετρελαϊκή. «Το διοικητικό συμβούλιο εξεπλάγη και απογοητεύτηκε όταν έμαθε για ζητήματα εποπτείας διακυβέρνησης και συμπεριφοράς που θεωρεί απαράδεκτα και έλαβε αποφασιστικά μέτρα», δήλωσε η Αμάντα Μπλάνκ, ανώτερη ανεξάρτητη διευθύντρια της BP, στον ιστότοπο της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο διόρισε τον Ίαν Τάιλερ ως προσωρινό πρόεδρο.

Η ξαφνική και απροσδόκητη αποχώρηση του Μάνιφολντ παρατείνει μια περίοδο σοβαρής αναταραχής στην ηγεσία της BP σε μια στιγμή που η εταιρεία προσπαθεί να ανακάμψει μετά από χρόνια κακής απόδοσης, σχολίαζε το Bloomberg. Πρόκειται για μια ακόμη πρόκληση για το σημερινό μεγάλο αφεντικό της ΒΡ, τη διευθύνουσα σύμβουλο Μεγκ Ο’Νιλ, η οποία επιδιώκει να συνεχίσει τη στροφή του προκατόχου της Μιούρεϊ Όσινκλος ξανά προς τα ορυκτά καύσιμα.

Η αιφνίδια αποχώρηση του προέδρου Άλμπερτ Μάνιφολντ μεγαλώνει όμως κι άλλο τις προκλήσεις για την εταιρεία. Μόλις στα μέσα του Ιανουαρίου του 2026 η βρετανική πετρελαϊκή είχε ανακοινώσει ότι θα διαγράψει την αξία των γεμάτων προκλήσεων δραστηριοτήτων της εταιρείας στην πράσινη ενέργεια, αξίας έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς η εταιρεία θα επικεντρωνόταν ξανά στα ορυκτά καύσιμα υπό τον νέο της – τότε – πρόεδρό της, Άλμπερτ Μάνιφολντ, σχολίαζε τότε ο Γκάρντιαν. Ο Μάνιφολντ τώρα όμως δεν κατέχει τη θέση αυτή, αν και εκτός απροόπτου την πολιτική του αναμένεται να συνεχίσει σε μεγάλο βαθμό το άτομο που θα τον διαδεχτεί.

Το ιστορικό των αλλαγών ηγεσίας

Η τρίτη μεγαλύτερη πετρελαϊκή της Ευρώπης μετά τη Shell και την TotalEnergies έχει υποστεί σειρά αλλαγών στην ηγεσία τα τελευταία χρόνια εν μέσω δυσαρέσκειας των επενδυτών για τη στρατηγική και την απόδοσή της. Τον Δεκέμβριο η εταιρεία αντικατέστησε τον Όσινκλος με την Ο’Νιλ, η οποία είχε ηγηθεί της Woodside Energy, της μεγαλύτερης εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αυστραλίας. Η Ο’Νιλ είναι η πρώτη γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλος της BP και η πρώτη που ανέλαβε καθήκοντα χωρίς να είναι ήδη στέλεχος της εταιρείας.

Ο προκάτοχος του Όσινκλος, ο Μπέρναρτν Λούνι, παραιτήθηκε το 2023, αφού παραδέχτηκε ότι δεν είχε αποκαλύψει ως όφειλε προηγούμενες στενές προσωπικές σχέσεις με συναδέλφους. Υπό την καθοδήγηση του Λούνι η BP είχε απομακρυνθεί από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, επενδύοντας σημαντικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να γίνει μια εταιρεία μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ωστόσο αυτή η στρατηγική απέτυχε αφού αποξένωσε βασικούς επενδυτές και οδήγησε τις μετοχές της εταιρείας σε ραγδαία πτώση, σχολίαζαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Ο Μάνιφολντ και οι λεπτές ισορροπίες

Αντιμετωπίζοντας αυξανόμενη πίεση από τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του ακτιβιστικού επενδυτικού κεφαλαίου Elliott Management, η BP ανακοίνωσε νέα στροφή προς την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η αλλαγή αυτή πολιτικής προκάλεσε αντιδράσεις από περιβαλλοντικές ομάδες.

Τον περασμένο μήνα η BP αντιμετώπισε αντιδράσεις στην ετήσια συνέλευση των μετόχων της μεταξύ όσων υποστήριζαν πιο πράσινες μορφές ενέργειας και όσους ενδιαφέρονταν περισσότερο στις δραστηριότητες για ορυκτά καύσιμα. Τότε περίπου το ένα πέμπτο των μετόχων είχε ψηφίσει κατά του επαναδιορισμού του Μάνιφολντ ως προέδρου, ποσοστό που θεωρείτο μεγάλο για τέτοιον επαναδιορισμό. Ο Μάνιφολντ είχε τη στήριξη του επενδυτικού κεφαλαίου ακτιβιστών Elliott, το οποίο έχει αποκτήσει ποσοστό περίπου 5% στην ΒΡ.

Η μετοχή

Η μετοχή της ΒΡ εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο σχεδόν 20% φέτος, αλλά αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και μετά, στα τέλη Φεβρουαρίου. Η BP ανακοίνωσε κέρδη άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο, κάνοντας λόγο για πολύ καλά αποτελέσματα από τις δραστηριότητες εμπορίας πετρελαίου.