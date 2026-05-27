Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξόντωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς, έπειτα από πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που παραμένει θεωρητικά σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

«Ο διοικητής του ένοπλου κλάδου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα εξοντώθηκε χθες», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επιχείρησης.

Ο Κατς και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν δηλώσει την Τρίτη ότι ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε «πλήγμα στη Γάζα με στόχο τον Μοχάμεντ Όντεχ», ο οποίος φερόταν να είναι ο νέος επικεφαλής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, του ένοπλου βραχίονα της οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς δεν έχει προχωρήσει σε καμία επίσημη δήλωση σχετικά με τον Μοχάμεντ Όντεχ ή την τύχη του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβεβαίωσης ή διάψευσης των ισραηλινών ισχυρισμών.