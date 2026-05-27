Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 50χρονος στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε όταν παρενόχλησε σεξουαλικά μία 29χρονη γυναίκα. Ο σύντροφός της, που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, έσπευσε να τη βοηθήσει και επιτέθηκε στον δράστη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό της σεξουαλικής παρενόχλησης έλαβε χώρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ο 29χρονος Βούλγαρος επισκέφθηκε μαζί με τη σύντροφό του το σπίτι του 50χρονου, ο οποίος κατάγεται από την Αλβανία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα, όπου – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – ο 50χρονος της επιτέθηκε. Φέρεται να της έσκισε την μπλούζα και να τη χάιδεψε στο στήθος, ενώ εκείνη καλούσε σε βοήθεια.

Ο 29χρονος αντέδρασε αμέσως, τρέχοντας στο σημείο για να υπερασπιστεί τη σύντροφό του. Ο 50χρονος φέρεται να του επιτέθηκε πρώτος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη συμπλοκή ανάμεσά τους.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, οι δύο άνδρες αλληλοτραυματίστηκαν, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που υπήρχαν στον χώρο, όπως μια σπάτουλα ζαχαροπλαστικής και έναν μεταλλικό σωλήνα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.