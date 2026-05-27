Λέμβος με 41 αλλοδαπούς εντοπίστηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της δύναμης της FRONTEX, ενώ ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή παραπλεόντων πλοίων.

Οι 41 αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίτερα στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 50 αλλοδαπών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Οι περίπου 50 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.