Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το δημοφιλές στεγαστικό πρόγραμμα, Σπίτι μου 2 καθώς η 31η Μαΐου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων υπαγωγής. Η ανακοίνωση έγινε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η ίδια η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε μιλώντας στο Mega ότι το πρόγραμμα θα λειτουργεί έως τα τέλη Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις λήγουν στις 31 Μαΐου. Όπως σημείωσε, το κοινό γνώριζε εξαρχής τις ημερομηνίες και η κυβέρνηση προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις για να καθησυχάσει τους πολίτες.

Η υπουργός τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους ήταν δύσκολες, καθώς το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Οι συμβασιοποιήσεις συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου και δεν χάθηκαν χρήματα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη γίνει 14.000 υπαγωγές και 11.000 συμβασιοποιήσεις, με συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για αγορά πρώτης κατοικίας καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η τήρηση των προθεσμιών είναι κρίσιμη, ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος.

Σπίτι μου 2: Μέχρι 31 Αυγούστου η υπογραφή δανειακής σύμβασης

Μετά την 31η Μαΐου 2026 δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ». Παράλληλα, θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων βημάτων – από την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας έως τη σύναψη της δανειακής σύμβασης – πριν από τις αντίστοιχες προθεσμίες.