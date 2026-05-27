Εξόρμηση με περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε νησιά και τουριστικές περιοχές ετοιμάζει η ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας αλγόριθμους, drones και άλλα ψηφιακά «όπλα» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Η πρώτη μεγάλη «απόβαση» των ράμπο της ΑΑΔΕ στα νησιά αναμένεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι καταστηματάρχες που θα εντοπιστούν να μην εκδίδουν αποδείξεις ή να μην έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ, θα βρεθούν αντιμέτωποι με «λουκέτο» από 48 ώρες έως και 10 ημέρες. Βαριά πρόστιμα προβλέπονται και για όσους λειτουργούν χωρίς να έχουν συνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή.

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ μπαίνουν επιχειρήσεις που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν κυρίως σε καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια που δεν εκδίδουν αποδείξεις, αλλά και σε συνεργεία και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων που δεν χρησιμοποιούν το ψηφιακό πελατολόγιο.

Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυχαίοι, αλλά θα κατευθύνονται σε στόχους που έχουν επιλεγεί με βάση ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και τη χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις δύσκολες αποστολές, τον συντονισμό θα έχει η Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, η οποία θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα σημεία των εφόδων και θα καθοδηγεί τους ελεγκτές.

Μυστικοί εφοριακοί

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει αιφνιδιαστικούς «μυστικούς» ελέγχους, με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις και εάν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το myDATA.

Οι ελεγκτές θα είναι εξοπλισμένοι με tablets, αποκτώντας άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Μέσω της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive θα πραγματοποιούν εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, θα ελέγχουν το φορολογικό ιστορικό επαγγελματιών και επιχειρήσεων και θα κοινοποιούν άμεσα τα αποτελέσματα του ελέγχου στους υπόχρεους.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων θα εξετάζεται η τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων και η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα, θα συλλέγονται πληροφορίες για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες θα αξιοποιούνται για περαιτέρω ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης.

Πότε μπαίνει «λουκέτο»

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τις επιχειρήσεις που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις προβλέπονται τα εξής:

1. Λουκέτο για 48 ώρες

Αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης όταν διαπιστώνεται:

– μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 αποδείξεων ή παραστατικών ή όταν η αποκρυβείσα αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

– μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ περισσότερων από 10 στοιχείων λιανικής που εκδόθηκαν μέσω ΦΗΜ ή όταν η μη διαβιβασθείσα αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

2. Λουκέτο για 96 ώρες (4 ημέρες)

Επιβάλλεται όταν, μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, διαπιστωθεί εκ νέου:

– μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών,

– μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών στοιχείων λιανικής στην ΑΑΔΕ,

– ή όταν η αποκρυβείσα αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

3. Λουκέτο για 10 ημέρες

Επιβάλλεται σε κάθε επόμενη διαπίστωση των ίδιων παραβάσεων εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους.