Την ομόλογό του από τη Φινλανδία Ελίνα Βαλτόνεν υποδέχεται σήμερα το πρωί (10.00) ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε μία κρίσιμη στιγμή γεωπολιτικά τόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και για την κατάσταση που διαμορφώνεται στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ στη γεωπολιτικά κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη διάρκεια της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών με την Φινλανδή ΥΠΕΞ (την οποία είχε συναντήσει διμερώς στο Ελσίνκι τον Οκτώβριο του 2025, με επίκεντρο στο τότε τετ α τετ τους την ευρωπαϊκή ασφάλεια) θα τεθούν επί τάπητος οι διμερείς σχέσεις, η οικονομική συνεργασία και οι πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών.

Γεραπετρίτης και Βαλτόνεν θα ανταλλάξουν στην ελληνική πρωτεύουσα απόψεις για τη συνεργασία Ελλάδας και Φινλανδίας στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ενώ σημαντικό μέρος των διμερών συνομιλιών θα απασχολήσουν οι διεθνείς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Ουκρανία και τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Αμέσως μετά, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Κύπρο προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη σύνοδο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – το λεγόμενο “Gymnich” – που φιλοξενείται σήμερα και αύριο (27 – 28/5) στη Λεμεσό, στη σκιά των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή να σημειώνει νέα ανάφλεξη.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών που θα έχει στη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία της Κάγια Κάλλας, δεν αποκλείεται πέραν όλων των άλλων να θέσει και το ζήτημα της κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο (από πλευράς Τουρκίας), που πλέον αποτυπώνεται και στο πεδίο με παραβιάσεις αλλά και ρητορικά με τις διαρροές περί νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα.

ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Παρ’ ότι έως χθες δεν αναμενόταν η συμμετοχή της Τουρκίας στο σημερινό “Gymnich”, καθ’ ότι αυτό λόγω της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ διεξάγεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό οι προσπάθειες από πλευράς ΟΗΕ συνεχίζονται.

Την επόμενη βδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο (6 Ιουνίου) αναμένεται στην Κύπρο η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν η οποία σχεδιάζει να θα δει χωριστά τη Δευτέρα (8 Ιουνίου) τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ηγέτη του ψευδοκράτους.

Ακολούθως, η Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες πρόκειται να επισκεφθεί την Ελλάδα και την Τουρκία.

Από Αθήνα και Λευκωσία, παραμένει ζωντανή η ελπίδα να σημειωθεί κάποια χειροπιαστή πρόοδος σε ό,τι αφορά το Κυπριακό εντός του 2026 έως ότου εκπνεύσει η θητεία του Γκουτέρες στο τιμόνι του ΟΗΕ.