Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο του πολιτικό εγχείρημα, ανακοινώνοντας την ίδρυση του κόμματος «ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Κατά το τέλος της εκδήλωσης, ένα μικρό κορίτσι που πρωταγωνίστησε στο βίντεο της παρουσίασης, εμφανίστηκε ανάμεσα στον κόσμο και παρέδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, ενώ ο ίδιος αποχώρησε καταχειροκροτούμενος από το κοινό.

Οι επτά δεσμεύσεις της νέας πολιτικής κίνησης

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη ενός «σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι μια «Νέα Μεταπολίτευση». Παρουσίασε επίσης το Εθνικό Σχέδιο Ανάτασης, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στη «Δίκαιη και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Στη Διακήρυξη του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, παρουσιάζοντας επτά βασικές δεσμεύσεις που αποτελούν τον πυρήνα του προγράμματος της νέας πολιτικής κίνησης.

Πρώτον: Δέσμευση για ζωή με αξιοπρέπεια.

Δεύτερον: Δέσμευση για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, με διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο εξουσίας και διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δέσμευση για μια οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δέσμευση για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ώστε υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία, στέγη και πολιτισμός να αποτελούν δικαιώματα όλων και όχι προνόμια λίγων.

Πέμπτον: Δέσμευση για ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, με στόχο την προστασία και ασφάλεια απέναντι στις ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις.

Έκτον: Δέσμευση για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, με εθνικές τεχνολογικές υποδομές που θα εγγυώνται την ανεξαρτησία της χώρας.

Έβδομον: Δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και οικοδομεί γέφυρες ειρήνης, με νέα εθνική πυξίδα και επιστροφή σε πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική.

