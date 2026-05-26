Η ομοσπονδία του Μαρόκου ανακοίνωσε την τελική αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του νέου προπονητή Μοχάμεντ Ουαχμπί.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, καθώς πριν λίγες ώρες είχε σκοράρει δύο φορές στη φιλική νίκη του Μαρόκου με 5-0 απέναντι στο Μπουρούντι, δείχνοντας έτοιμος για τη μεγάλη διοργάνωση.

Η παρουσία του στην τελική λίστα θεωρείται δεδομένη, με τον Ελ Κααμπί να αποτελεί βασικό κομμάτι της επιθετικής γραμμής της ομάδας ενόψει του Μουντιάλ στα γήπεδα της Αμερικής.

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναχί (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)

Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ)

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα