Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ασκείται σφοδρή κριτική στον κ. Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα του, με το όνομα ΕΛΑΣ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει πως «το υποτιθέμενο νέο» είναι στην πραγματικότητα κάτι παλιό και γνώριμο.

Στην ανακοίνωση τίθεται το ερώτημα με ποια αξιοπιστία ο κ. Τσίπρας μπορεί να ρυθμίσει τα «κόκκινα δάνεια», όταν, όπως αναφέρεται, «έφερε τα funds» παρά τις προηγούμενες υποσχέσεις του για σεισάχθεια. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι ο ίδιος «επέλεξε να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις», παραπέμποντας σε δηλώσεις του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, και τον κατηγορεί ότι «αφαίμαξε τη μεσαία τάξη, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Το κόμμα σημειώνει επίσης πως ο κ. Τσίπρας «σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας» και υπέστη «τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στη μεταπολίτευση», διερωτώμενο πώς μπορεί πλέον να πείσει για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Αναφορά στα οικονομικά των κομμάτων

Αναφερόμενο στην αποστροφή του κ. Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των οικονομικών του υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, τόσο επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου θέτει σειρά ερωτημάτων προς τον κ. Τσίπρα: γιατί δεν αναφέρεται στα «χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ» και στους «απολυμένους εργαζόμενους» που άφησε πίσω του, γιατί δεν απαντά στον διάδοχό του στον ΣΥΡΙΖΑ που καταγγέλλει «μαύρα ταμεία», και γιατί δεν δημοσιοποιεί τον τρόπο χρηματοδότησης του νέου κόμματος, το οποίο, όπως σημειώνεται, διαθέτει «ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο».

Το καταληκτικό σχόλιο

Η ανακοίνωση κλείνει με αναφορά σε σχόλιο του Γ. Σιακαντάρη, δημοσιευμένο το 2024 στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».