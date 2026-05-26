Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν οι δύο ηθοποιοί που προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος στο Θησείο, κάτω από την Ακρόπολη.

Οι δύο καλλιτέχνες, γνωστοί για τη στήριξή τους προς τον πρώην πρωθυπουργό, ανέλαβαν να δώσουν το στίγμα της βραδιάς. Ο Αιμίλιος Χειλάκης, άλλωστε, είχε δανείσει τη φωνή του στην ηλεκτρονική εκδοχή του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Με χιουμοριστική διάθεση, έκαναν αναφορά στα περιστέρια που είχε συμπεριλάβει η κ. Καρυστιανού σε βίντεο πριν από την ανακοίνωσή της. Η Μαριάννα Τουμασάτου σχολίασε χαρακτηριστικά: «Σκέφτομαι μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης συνέχισε το σχόλιο, μιλώντας για «πρωτοεμφανιζόμενους» και «πρωτοεμφανιζόμενες» από «άλλη πολιτική κατεύθυνση», ολοκληρώνοντας έτσι με σαφή υπαινιγμό το προλογικό τους μέρος.