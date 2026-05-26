Για λίγα likes και το απόλυτο φωτογραφικό καρέ, εκατοντάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, φτάνουν μέχρι τα όρια του κενού στην παραλία «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο, μετατρέποντας την εμμονή για μια εντυπωσιακή λήψη στα social media σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, πάνω από τον γκρεμό που ξεπερνά τα 200 μέτρα, και το παραμικρό λάθος ενδέχεται να αποδειχθεί μοιραίο.

Παρά τις συνεχείς συστάσεις από τις αρμόδιες Αρχές, οι τουρίστες εξακολουθούν να πλησιάζουν επικίνδυνα στην άκρη του γκρεμού, να σκαρφαλώνουν σε βράχια και να ποζάρουν κυριολεκτικά πάνω από το κενό, αναζητώντας τη φωτογραφία που θα τραβήξει τα βλέμματα στα κοινωνικά δίκτυα.

Το μαγευτικό τοπίο με τα τιρκουάζ νερά και το διάσημο ναυάγιο λειτουργούν σαν «μαγνήτης» για όσους επιδιώκουν μια εντυπωσιακή εικόνα. Ωστόσο, πίσω από το ειδυλλιακό σκηνικό κρύβεται ένας διαρκής κίνδυνος, τον οποίο οι περισσότεροι αγνοούν, ισορροπώντας κυριολεκτικά ανάμεσα στην αδρεναλίνη και την τραγωδία.

Ρίσκαρε τη ζωή του για μια… selfie o 22χρονος

Το πιο πρόσφατο και χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε μόλις χθες, Δευτέρα (25/05). Ένας 22χρονος, αμερικανικής υπηκοότητας, αφού αγνόησε τις προειδοποιητικές πινακίδες, πέρασε έξω από τα προστατευτικά κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο θέασης, και έφτασε στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να βγάλει μία πολυπόθητη selfie.

Τα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικά, καθώς φαίνεται πως γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Ωστόσο, τυχερός μέσα στην ατυχία του, φέρεται πως σκάλωσε σε ένα πευκάκι, ενώ το κινητό του βρέθηκε σε έναν βράχο, κοντά στον ίδιο. Ο 22χρονος τουρίστας, διατήρησε την ψυχραιμία του, κατάφερε να πιάσει το κινητό του και να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Επισκέπτες που αντιλήφθηκαν τι συνέβη, είχαν ειδοποιήσει επίσης τις Αρχές και κατέφθασαν στο σημείο 14 πυροσβέστες, οι άνδρες της 17ης ΕΜΟΔΕ, αστυνομικοί, ασθενοφόρo του ΕΚΑΒ και μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου.

Στο κυνήγι… της εντυπωσιακής λήψης

Την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος είναι ορατός στην άκρη του γκρεμού, δεν είναι λίγοι οι τουρίστες που συνεχίζουν να αψηφούν κάθε μέτρο ασφαλείας. Με μία απλή αναζήτηση στα social media, και κυρίως στο Instagram και στο TikTok, ο καθένας μπορεί να εντοπίσει φωτογραφίες και βίντεο επισκεπτών, που βρίσκονται μπροστά από τα προστατευτικά κάγκελα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας και πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα, στην παραλία «Ναυάγιο» απαγορεύεται η πρόσβαση εδώ και τέσσερα χρόνια, καθώς είχαν προηγηθεί ατυχήματα και δεν είναι σταθερά τα πρανή. «Μαζευόταν αρκετός κόσμος, ενώ υπήρχε και συνωστισμός με τα καραβάκια και αυξανόταν ο κίνδυνος νέου ατυχήματος. Το μόνο που επιτρέπεται, είναι να πλησιάζουν στα 50 μέτρα, ώστε να δουν το πλοίο», αναφέρει στο tanea.gr.

Όπως λέει, υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης σε όλο το πρανές κι όχι μόνο στην κορυφή. «Μέχρι και πριν από ένα χρόνο τα πράγματα ήταν ανεξέλεγκτα. Ο δήμος πλέον έκανε ένα τείχος μαζί με τα κάγκελα, ενώ υπάρχουν και ενημερωτικές πινακίδες που επισημαίνουν ότι απαγορεύεται να προσεγγίζει ο κόσμος στα όρια του γκρεμού. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που αγνοούν τα μέτρα ασφαλείας και με δική τους ευθύνη πηγαίνουν στην άκρη».

Όταν το Ναυάγιο «βάφτηκε» με αίμα

Το 2017 «πάγωσε» ο χρόνος στην παραλία «Ναυάγιο» στη Ζάκυνθο, καθώς μία 22χρονη τουρίστρια έχασε την ζωή της, αφού είχε επισκεφθεί το πλάτωμα που βρίσκεται πάνω από την παραλία, μαζί με τον σύντροφό της, για να βγάλουν φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά, η 22χρονη προτίμησε να τραβήξει φωτογραφίες από ένα δύσβατο και επικίνδυνο σημείο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Το βίντεο που ήρθε στο «φως» αρκετά χρόνια μετά, έδειχνε καρέ καρέ την πτώση της 22χρονης. Παρόλα αυτά, η τραγωδία δεν φαίνεται να έχει γίνει… μάθημα για τους χιλιάδες τουρίστες.