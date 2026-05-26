Με τη διαδικασία του αυτοφώρου δικάστηκε σήμερα (26/5) με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων, η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο συν 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Η ίδια ζήτησε να φυλακιστεί στη χώρα της, τη Βουλγαρία κάτι που μάλλον δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου ο 26χρονος σύντροφος της από το Πακιστάν, ενώ σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης των δύο για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σε διαδικασία αφύπνισης το τρίχρονο κορίτσι

Σημειώνεται ότι μετά από περίπου πέντε ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ξεκίνησε την Τρίτη (26/5) η διαδικασία αφύπνισης για το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να έχει κακοποιηθεί. Την ανακοίνωση έκανε ο διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη φάση που θα προσφέρει στους γιατρούς πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του παιδιού.

Το κοριτσάκι είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, καθώς και εκδορές και εκχυμώσεις. Η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η δικογραφία για τον τραυματισμό του διευρύνθηκε καθώς στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προστέθηκε η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα, διότι μετά τη σύλληψή της έδωσε στις αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ο δε σύντροφός της οδηγήθηκε επίσης στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και έλαβε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη (27/5) για να απολογηθεί. Αμφότεροι είναι πακιστανικής υπηκοότητας και φέρονται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Το έργο των αρχών αναμένεται να ενισχύσει η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια και στον 27χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο τελευταίος είναι ο βιολογικός πατέρας τους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του συντρόφου της, στις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών ηλικίας από 6 μηνών έως 8 ετών και στα αίτια που οδήγησαν στα σοβαρά τραύματα του τρίχρονου κοριτσιού. Τα υπόλοιπα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό τη φροντίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας.