Σε τροχιά σιδηροδρομικής ανάπτυξης εισέρχεται η δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του Δυτικού Προαστιακού και της σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του λιμανιού με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 53,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στις μεταφορικές υποδομές της πόλης, με στόχο τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων και την ενίσχυση των εμπορευματικών μεταφορών.

Η εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος» ανακοίνωσε την έναρξη της τελικής φάσης του διαγωνισμού, με τη δημοσίευση της Β’ Φάσης και την πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

Ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει επτά στάσεις — Σίνδο, Αγχίαλο, Διαβατά, Κορδελιό, Επτανήσου, Μενεμένη και Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό — δημιουργώντας έναν νέο σιδηροδρομικό άξονα για περιοχές που μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από μέσα σταθερής τροχιάς.

Το έργο φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων της δυτικής πλευράς της πόλης, προσφέροντας πιο γρήγορες και αξιόπιστες μετακινήσεις.

Οι νέοι σταθμοί και στάσεις θα διαθέτουν σύγχρονες αποβάθρες, υποδομές πρόσβασης για πεζούς και άτομα με αναπηρία, καθώς και χώρους στάθμευσης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο για κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες.

Παράλληλα, η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέσει τον 6ο Προβλήτα του Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο δίκτυο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμου. Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα περιορίσει τη μεταφορά φορτίων μέσω του αστικού ιστού, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της πόλης και ενισχύοντας τη θέση της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη υποδομή, όπως ανακατασκευή γραμμών, υδραυλικά και αποστραγγιστικά έργα, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που προέκυψε από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, το νέο δίκτυο θα έχει μορφή «Υ», με δύο ανατολικούς κλάδους προς Σίνδο και Αγχίαλο–Διαβατά, οι οποίοι θα καταλήγουν σε ενιαίο άξονα προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Η κατασκευή του Δυτικού Προαστιακού προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα έχει ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις τμηματικές παραδόσεις των σταθμών, ώστε οι πολίτες να αρχίσουν να βλέπουν σταδιακά τα οφέλη του έργου ήδη κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Η διοίκηση της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», χαρακτηρίζει το έργο κομβικό για τη στρατηγική επαναφοράς του σιδηροδρόμου στον κεντρικό του ρόλο στις καθημερινές μετακινήσεις και στην οικονομική ανάπτυξη. Στόχος, επισημαίνει, είναι «μία Θεσσαλονίκη πιο συνδεδεμένη, πιο λειτουργική και πιο προσβάσιμη, με τον σιδηρόδρομο να αποτελεί βασικό εργαλείο βιώσιμης μετακίνησης και ανάπτυξης».