Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος του Βασιλείου, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και δημιουργική πορεία στη δημοσιογραφία, με ιδιαίτερη συμβολή στο πολιτιστικό ρεπορτάζ.

Ο Νίκος Δρόσος γεννήθηκε το 1951 στον Παραπόταμο Σερρών και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο δικαστικό ρεπορτάζ των εφημερίδων «ΕΘΝΟΣ» και «ΠΡΩΤΗ», πριν στραφεί στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, όπου ανέδειξε τη βαθιά του γνώση και αγάπη για τη λαϊκή μουσική.

Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από συνέπεια και πάθος για τη λαϊκή παράδοση, ενώ υπήρξε και συγγραφικά δραστήριος, εκδίδοντας ποιητικές συλλογές και δοκίμια. Ξεχωριστή θέση στη διαδρομή του είχε η ραδιοφωνική εκπομπή «Άντε να περάσει η νύχτα» στον Ρ/Σ FLASH, που έμεινε αξέχαστη στους ακροατές του.

Η δημοσιογραφική οικογένεια τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με ήθος, ευαισθησία και αφοσίωση. Η κηδεία του τελέστηκε στη γενέτειρά του, τον Παραπόταμο Σερρών, όπου είχε επιλέξει να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του.