Η UEFA στάθηκε στην ευρωπαϊκή πρόοδο του Ολυμπιακού μέσα από το επίσημο πρόγραμμα του τελικού του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αναγνώρισε την πορεία των «ερυθρόλευκων» τα τελευταία χρόνια, θυμίζοντας την ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024 στην Ελλάδα, αλλά και τη φετινή παρουσία της ομάδας μέχρι τα νοκ-άουτ του UEFA Champions League.

Στο συγκεκριμένο αφιέρωμα περιλαμβάνονται επίσης τοποθετήσεις του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος μίλησε τόσο για τον τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα όσο και για τη συνεχή πρόοδο του της ομάδας του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Κάνουμε ένα βήμα μπροστά κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Το επίτευγμα της ομάδας δεν αφορά έναν παίκτη, αλλά όλους τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό τιμ και τους ήρωες πίσω από τα φώτα. Όλοι έπαιξαν τον ρόλο τους για να είμαστε ανταγωνιστική ομάδα που πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη».