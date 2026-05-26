Το κακοποιημένο κοριτσάκι στην Κρήτη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι γιατροί προετοιμάζονται να ξεκινήσουν την κρίσιμη διαδικασία αφύπνισής του. Παράλληλα, οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία για να ρίξουν φως στις άγνωστες πτυχές της υπόθεσης και να αποκαλύψουν την αλήθεια γύρω από τους γονείς του παιδιού.

Σειρά βίντεο που ανάρτησε ο άνδρας, ο οποίος δηλώνει βιολογικός πατέρας του παιδιού, δείχνει τον ίδιο να ποζάρει μπροστά στην κάμερα και να δημοσιοποιεί τις εικόνες σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Εμφανίζεται μέσα σε αποθήκη, σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και στο θερμοκήπιο όπου διέμενε με τη σύντροφο και τα παιδιά τους.

Ο νεαρός, με καταγωγή από το Πακιστάν και η σύζυγός του κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι αντιφατικές τους καταθέσεις έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή στο «μικροσκόπιο» των Αρχών. Την ίδια ώρα, μυστήριο παραμένει, ποια είναιτα πραγματικά τους στοιχεία, καθώς φέρονται να χρησιμοποιούσαν πολλά ονοματεπώνυμα.

Συνθήκες διαβίωσης και η μοιραία νύχτα

Έναν χρόνο πριν, η οικογένεια ζούσε σε αυτοσχέδια παράγκα στην ίδια περιοχή, ενώ τους τελευταίους μήνες είχε μεταφερθεί σε θερμοκήπιο. Την περασμένη Πέμπτη, όταν η τρίχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η μητέρα της έδωσε ψευδή στοιχεία και λάθος τόπο κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαρά. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα δεν συνάδουν με αυτή την εκδοχή.

Το ΑΜΚΑ της μητέρας προκάλεσε επιπλέον σύγχυση, καθώς φαινόταν να έχει γεννήσει έξι φορές. Όπως προέκυψε, δύο από τα παιδιά της έχουν χάσει τη ζωή τους, με την ίδια να υποστηρίζει, ότι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια θηλασμού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η 25χρονη είχε γεννήσει πέντε φορές στο νοσοκομείο, ενώ η αδελφή της μία, με τα παιδιά και των δύο να φέρονται ότι έχουν τον ίδιο πατέρα.

Τα υπόλοιπα δύο παιδιά της οικογένειας, καθώς και το ανιψάκι τους που εντοπίστηκαν στο θερμοκήπιο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

«Όταν την γνώρισε εκείνη είχε τρία παιδιά»

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Πέμπτη, όταν η μητέρα ειδοποίησε ταξί από μίνι μάρκετ και μετέφερε την κακοποιημένη κόρη της στο νοσοκομείο. Ο αδελφός του 27χρονου Πακιστανού μιλώντας στην εκπομπή Live News, ανέφερε ότι ο αδελφός του δεν βρισκόταν στο σπίτι, όταν συνέβη το περιστατικό.

«Ένα παιδί, λέει, έχουν μαζί. Όταν την γνώρισε εκείνη είχε τρία παιδιά. Μου είπε (ο αδερφός μου) ότι εκείνος πήγε για δουλειά και τον πήρε τηλέφωνο η γυναίκα και του είπε ότι η μικρή δεν μίλαγε. Μόνο κουνούσε τα χέρια και τα πόδια της. “Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έλα να το πάμε στο νοσοκομείο”. Και μετά αυτός πήγε. Τον πήρε τηλέφωνο η γυναίκα και του είπε, σε ψάχνει η αστυνομία και αυτός φοβήθηκε. Του έβγαλα εγώ εισιτήριο και του είπα “Φύγε Αθήνα. Μπορεί να σε πιάσουν”, γιατί δεν έχει χαρτιά. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έγινε. Ότι έχει χτυπήσει η μικρή το κεφάλι και εγώ έκατσα δίπλα του και τον ρώτησα “Για πες μου τι έκανες εσύ; Τι έγινε;”. Αυτός απάντησε ότι πήγε για δουλειά και μετά γύρισε και είδε τι συνέβη. “Δεν ξέρω. Εγώ δεν έκανα τίποτα”».

Βαρύ ποινικό παρελθόν για το ζευγάρι

Και οι δύο κατηγορούμενοι είναι γνώριμοι των Αρχών. Η 25χρονη μητέρα έχει απασχολήσει την Αστυνομία για σειρά υποθέσεων, μεταξύ των οποίων:

– 2021: Σωματικές βλάβες, επίθεση με δύο Πακιστανούς και μία γυναίκα σε ομοεθνή τους

– 2023: Παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών

– 2023: Εργασία σε κέντρο διασκέδασης χωρίς υγειονομική κάρτα

– 12-2024: Ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση

– 12-2024: Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και εξύβριση

– 02-2025: Ενδοοικογενειακή βία και υπεξαίρεση

– 02-2025: Ενδοοικογενειακή βία

Αντίστοιχα, ο σύντροφός της έχει κατηγορηθεί για:

– 04-2024: Βιασμό κατά συναυτουργία και οπλοχρησία

– 06-2024: Κλοπή κατά συναυτουργία

– 11-2024: Κλοπή κατά συναυτουργία

– 12-2024: Ενδοοικογενειακή βία

– 12-2024: Κλοπή κατά συναυτουργία

– 12-2024: Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

– 02-2025: Δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία

– 03-2025: Ενδοοικογενειακή βία

– 04-2025: Παράβαση περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση

– 05-2025: Αρπαγή ανηλίκων

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.