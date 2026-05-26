Στις συλλήψεις δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν την Τρίτη οι πυροσβεστικές αρχές.

Συγκεκριμένα, το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Περιγιάλι, στην Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου του Δήμου Κερατέας στην Αττική, ανάμεσα σε κατοικίες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια, κατόπιν απόρριψης υπολειμμάτων καπνίσματος σε απορρίμματα και ξηρά χόρτα. Από την πυρκαγιά κάηκε 1 στρέμμα περίπου με ξερόχορτα σε οικόπεδικους χώρους διαφόρων ιδιοκτητών και ένα τροχόσπιτο. Ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και ενημερώθηκαν σχετικά οι εισαγγελικές αρχές.

Εξάλλου, άλλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι στην περιοχή Ξεώστης του Δήμου Ναυπλιέων, στην Π.Ε. Αργολίδας. Αιτία της πυρκαγιάς ήταν η εκτέλεση θερμών εργασιών από άτομο που προκάλεσε κατά τον τρόπο αυτό φωτιά από αμέλεια σε οικοπεδικό χώρο με ξερόχορτα. Ως αποτέλεσμα κάηκαν περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα με ξερόχορτα και ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.406,25 ευρώ.

Η περαιτέρω εξάπλωση των πυρκαγιών αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Από 1ης Ιανουαρίου έως και την 26η Μαΐου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πενήντα επτά συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 51 (89,5%) αφορούσαν περιπτώσεις εμπρησμού από αμέλεια, ενώ οι έξι (10,5%) αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι το κύριο πεδίο πρόληψης βρίσκεται στην καθημερινή ανθρώπινη συμπεριφορά και στέλνει σαφές μήνυμα: καμία αμελής πράξη χωρίς έλεγχο, καμία υπαιτιότητα χωρίς συνέπειες.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.