Η δράση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διάπραξη απατών με προνοιακά επιδόματα κατά τα έτη 2023 έως 2025 σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, διακριβώθηκε ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται ως φερόμενοι δράστες συνολικά 40 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αστυνομική έρευνα, μέσω αξιοποίησης και συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων, αποκάλυψε ότι τα μέλη της ομάδας ενεργούσαν με διακριτούς ρόλους, με σκοπό την είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, καθώς και την εικονική εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), ώστε να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.

Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία μέλη της οργάνωσης, τα οποία εκμεταλλευόμενα και τις ιδιότητές δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet άλλων 23 συνεργών και στοιχεία επικοινωνίας, δύο από τους δράστες υπέβαλαν αιτήματα αλλαγής κλειδαρίθμων στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, εμφανιζόμενοι ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Για τον σκοπό αυτό επισύναπταν πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες οι παθόντες φέρονταν να τους εξουσιοδοτούν.

Μετά την απόκτηση πρόσβασης στους λογαριασμούς των παθόντων στο taxisnet, δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων – συγκεκριμένα οκτώ ταυτοποιημένων δραστών – ώστε να πιστώνονται εκεί τα ποσά των επιδομάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υποβλήθηκαν συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδαρίθμων, χρησιμοποιώντας πλαστές εξουσιοδοτήσεις πολιτών προς μέλη του κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απατών σε βάρος ισάριθμων παθόντων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα. Παράλληλα, οι δράστες προέβαιναν – εν αγνοία των γονέων – στην εικονική εγγραφή ανηλίκων σε ΚΔΑΠ, εξασφαλίζοντας έτσι παράνομα κρατικές επιδοτήσεις. Η έρευνα αποκάλυψε εμπλοκή τεσσάρων διαφορετικών ΚΔΑΠ, ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, οι οποίοι δήλωναν ψευδώς την εγγραφή συνολικά 163 ανηλίκων.

Η συνολική ζημία που προκλήθηκε από τη δράση της εγκληματικής ομάδας, τόσο σε βάρος πολιτών, όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 199.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία ενός εκ των δραστών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, δώδεκα τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις μαθητών, έγγραφα σχετικά με ΚΔΑΠ και το ποσό των 3.920 ευρώ.

Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας για τα περαιτέρω.