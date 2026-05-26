Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία έχει αφήσει πίσω του ένα τεράστιο κενό στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας της χώρας, η ουκρανική οικονομία χρειάζεται περίπου 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενους προκειμένου να επιτύχει ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 7% και να μπορέσει να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του παραγωγικού και κοινωνικού της μοντέλου.

Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, περισσότεροι από 5,8 εκατομμύρια Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα ως πρόσφυγες, ενώ άλλα 5,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά. Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους ή παραμένουν σε περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Το αποτέλεσμα είναι μια δραματική συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού και μια τεράστια έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σχεδόν σε όλους τους κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Παράλληλα, απειλείται πλέον ευθέως και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Οπως παραδέχεται το ίδιο το υπουργείο Οικονομίας, το μοντέλο των συντάξεων μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν αντιστοιχούν τρεις έως τέσσερις εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο. Στη σημερινή Ουκρανία, αυτή η αναλογία έχει καταρρεύσει.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Κίεβο εξετάζει όλο και πιο σοβαρά το ενδεχόμενο μαζικής εισροής ξένων εργαζομένων. Ηδη, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και φορείς της αγοράς εργασίας, έχουν αρχίσει να καταγράφονται περιπτώσεις εργαζομένων από το Νεπάλ, την Ινδία και το Μπανγκλαντές που φτάνουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, για να καλύψουν ανάγκες σε χειρωνακτικές και τεχνικές εργασίες.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι μέχρι το 2030 η χώρα μπορεί να χρειάζεται έως και 300.000 μετανάστες εργαζόμενους κάθε χρόνο, προκειμένου να διατηρήσει σε λειτουργία βασικούς τομείς όπως οι κατασκευές, η γεωργία, οι μεταφορές, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος της Πανουκρανικής Ενωσης Διεθνούς Απασχόλησης, Βασίλ Βοσκομπόινικ, προειδοποιεί ότι η Ουκρανία πρέπει να αποφύγει «τα λάθη που έκαναν πολλές δυτικές δημοκρατίες» με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, ενώ κάνει λόγο για τον κίνδυνο δημιουργίας κοινωνικών εντάσεων, «γκέτο νεοεισερχόμενων» και αύξησης των διαθρησκευτικών και διεθνοτικών συγκρούσεων. Την ώρα που η ζήτηση για εργαζόμενους αυξάνεται συνεχώς, η οικονομική πραγματικότητα της Ουκρανίας δυσκολεύει την προσέλκυση ξένων εργαζομένων. Ο κατώτατος μισθός στη χώρα παραμένει εξαιρετικά χαμηλός, κοντά στα 173 ευρώ τον μήνα, ενώ ο μέσος μισθός κυμαίνεται περίπου μεταξύ 600 και 720 ευρώ. Επιπλέον, η διαδικασία νομιμοποίησης, ασφάλισης και έκδοσης εγγράφων για έναν μετανάστη εργαζόμενο κοστίζει στις επιχειρήσεις σχεδόν 3.000 ευρώ ανά άτομο.