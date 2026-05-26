Σε δέκα ημέρες, το πολύ, θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τις «έξυπνες» κάμερες, 1.000 τον αριθμό, οι οποίες θα τοποθετηθούν στους δρόμους, και στόχο θα έχουν να αποκαταστήσουν με… (βαριά) πρόστιμα, τη νομιμότητα στη ζούγκλα των ελληνικών δρόμων. Τη σχετική είδηση ανίχνευσα έπειτα από μια συνομιλία που είχα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλων τινών, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έλαβε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας τη μάλλον οδυνηρή απόφαση να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, που εκείνος είχε προκηρύξει. «Τον ανακαλέσατε γιατί ήταν φωτογραφικός»; ρώτησα τον υπουργό, κι εκείνος μου απάντησε «φωτογραφικός διαγωνισμός με 18 συμμετέχουσες εταιρείες, δεν γίνεται».

Του επισήμανα ότι για το ύψους σχεδόν 90 εκατομμυρίων έργο, οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν ήταν πως μερικές διατάξεις της προκήρυξης έμοιαζαν εντελώς φωτογραφικές με αποτέλεσμα τρεις εταιρείες, από τις 18, να προσφύγουν στην ΕΑΑΔΗΣΥ (αυτά τα… δασύτριχα αρχικά αφορούν την Αρχή για τον έλεγχο των συμβάσεων του Δημοσίου…). Η απάντησή του:

«Αντί να περιμένουμε να αποφασίσει η Αρχή, επί των ενστάσεων, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, αποφασίσαμε να αποσύρουμε την προκήρυξη του διαγωνισμού, να τη διορθώσουμε με βάση τις ενστάσεις των εταιρειών που προσέφυγαν και να επαναπροκηρύξουμε τον διαγωνισμό. Δεν υπάρχει τίποτε το μεμπτό, σε αυτό».

Αν κατάλαβα σωστά, το βασικό θέμα που οδήγησε στην απόσυρση, έχει να κάνει με μια «πρόβλεψη» στην προκήρυξη, ότι αυτός που θα κέρδιζε τον διαγωνισμό θα έπαιρνε «καβάτζα» και ένα ποσό το οποίο θα προοριζόταν για την (πιθανή) μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος…

«Καμία φωτογραφική διάταξη»

Πάντως, κατά το powergame.gr το οποίο αποκάλυψε το ωραίο θέμα, στην προκήρυξη του διαγωνισμού που αποσύρθηκε, συμπεριλαμβάνονταν τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες επί της ουσίας «φωτογράφιζαν» με τη σειρά τους, μία εταιρεία γαλλικών συμφερόντων. ρώτησα και επ’ αυτού τον υπουργό Παπαστεργίου. Ηταν εντελώς κάθετος. «Καμία φωτογραφική διάταξη, όλα είναι καθαρά».

Προσωπικά δεν έχω λόγους να αμφιβάλλω, αλλά επειδή αυτά τα θέματα τα γνωρίζει κόσμος και κοσμάκης που ασχολείται σχετικά, ίσως είναι καλύτερα η… επιδιόρθωση της προκήρυξης να συμπεριλαμβάνει και τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Οχι τίποτε άλλο, διότι αν δεν συμβεί αυτό, από τις προσφυγές που θα πέσουν, οι κάμερες δεν θα τοποθετηθούν στον αιώνα τον άπαντα, στους δρόμους…

Επιστροφή στη φυλακή

Να και κάτι που αποφάσισε η ηγεσία της Δικαιοσύνης, και σε εξαναγκάζει να την επαινέσεις. Αναφέρομαι στην αναίρεση που ασκήθηκε από αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην απόφαση του δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά, που αποφάσισε προ ημερών να αποφυλακιστεί ο Αλ. Γιωτόπουλος. Το σκεπτικό της αναίρεσης, είναι απλό: ο Γιωτόπουλος, ο αμετανόητος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, δεν εξέτισε ούτε το ελάχιστο μιας ισόβιας κάθειρξης, ήτοι 25 χρόνια. Αυτός που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια…

Εύγε λοιπόν, και θέλω (θέλουμε όλοι, φαντάζομαι…) να ελπίζω ότι το Δικαστικό Συμβούλιο που θα ορίσει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου για να εξετάσει την αναίρεση του αντεισαγγελέα, θα λάβει τη σωστή απόφαση. Τουτέστιν να επιστρέψει ο άνθρωπος στη φυλακή, να εκτίσει και το υπόλοιπο. Διότι πλην των άλλων, ούτε μία συγγνώμη δεν βγήκε από το στόμα του, για τους 25 νεκρούς από τους δολοφόνους που ενεργούσαν σύμφωνα με τις δικές του κατευθύνσεις. Και όπως ίσως θυμάστε, αυτός ο ψοφοδεής τύπος, ακόμη και στη δίκη, δήλωνε… αθώος, και ότι δεν είχε σχέση με τη 17 Νοέμβρη, προκαλώντας τη μήνι ακόμη και αυτού του Κουφοντίνα, του συντρόφου του.

Κορυδαλλό, γρήγορα, και οι του δικαστικού συμβουλίου του Πειραιά, παρακαλούνται να πάψουν να είναι τόσο… ψυχοπονιάρηδες. Για έναν ειδεχθή εγκληματία πρόκειται. Που βαρύνεται με τόσες ζωές που αφαιρέθηκαν κατά τις εντολές του, και επίσης ότι προξένησε τεράστια ζημία στη χώρα, επί δεκαετίες…

Παρέμβαση από ΗΠΑ – Τουρκία

Βέβαια, για να λέμε, τα πράγματα με το όνομά τους δεν ξέρω αν η ηγεσία της Δικαιοσύνης θα έδειχνε τέτοιες ευαισθησίες αν δεν είχαμε την καίρια παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που με σκληρή ανακοίνωσή του καταδίκασε την αποφυλάκιση του δολοφόνου Γιωτόπουλου. Οπως και του τουρκικού υπουργείου των Εξωτερικών, που προέβη σε μια αντίστοιχη τοποθέτηση για την αποφυλάκιση. Ο τύπος, ο Γιωτόπουλος, ένα κράμα αριστεροακροδεξιού εθνικιστή στόχευε επίμονα, εκτός από αμερικανούς στρατιωτικούς και διπλωμάτες, και μέλη της τουρκικής διπλωματίας στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος οι δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη είχαν σκοτώσει δύο τούρκους διπλωμάτες και είχαν τραυματίσει άλλους δυο. Φυσικά ανυπεράσπιστους.

Μέσα, λοιπόν πάλι, με τις ευλογίες μας!

Διότι «όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια», που είχε πει κάποτε για τους χουντικούς πραξικοπηματίες ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

«Αριστερά γιουσουφάκια»

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον, πρέπει να πω, τις «προβοκατσιούλες» που λαμβάνουν χώρα στον χώρο της ταλαίπωρης, και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένης ανανεωτικής, κατάλοιπα ΣΥΡΙΖΑ, Αριστεράς. Πρώτα βγήκε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής, ο οποίος μετέφερε «πληροφορία» την οποία του διέθεσε βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ονόματι Ξανθόπουλος. Του είπε, λέει, ότι θα δημιουργηθεί καινούργιο κόμμα, το οποίο θα έχει επικεφαλής τον Νίκο Κοτζιά και θα μετέχουν σε αυτό, η Λούκα Κατσέλη, ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης, και ποιος ξέρει ποιοι άλλοι. Μετά αυτό, πήρε τη μορφή «αποκλειστικοί», δημοσιεύθηκε εδώ κι εκεί, στα πρόθυμά sites που τα δίνουν όλα για να στηθεί το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας, πλην όμως η σεμνή τελετή έλαβε τέλος, από τον ίδιο τον… αρχηγό Κοτζιά.

«Τα σχέδια της διαπλοκής τα “βοηθάνε”, ως συνήθως, τα πιστόλια της, αλλά και ένα νέο φρούτο, «τα αριστερά γιουσουφάκια», τα οποία φροντίζουν να αμαυρώνουν την εικόνα, ακόμα και με fake news, όσων δεν προσχωρούν σε αυτά τα σχέδια της διαπλοκής», είπε ο Κοτζιάς, και τους… ξέρανε…

Διαμαρτυρήθηκε δε διότι δεν τον ρώτησαν καν. Μα κάτι απορίες που έχει κι αυτός. Αν τον ρωτούσαν, τι προβοκάτσια θα έστηναν;

Θα δούμε πολλά ακόμη, να είστε βέβαιοι…

(Εγώ τον ρώτησα πάντως, χθες το μεσημέρι. Δεν κάνει κόμμα. Τελεία και παύλα. Εχει δικό του. Το λένε «Πράττω»).

Το νέο δίπολο

Σήμερα λοιπόν, είναι η «πρεμιέρα» του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα, και είναι καταπληκτικό το πώς έχουν συγχρονιστεί όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα, στο να διαβεβαιώσουν πως είναι κάτι σαν τα… γραμμάτια, που πληρώνονται «άμα τη εμφανίσει»: εν προκειμένω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ. Πόθεν προέρχεται αυτή η βεβαιότητα; Μα από τους σχεδιασμούς Μητσοτάκη. Τον θέλει δεύτερο τον Τσίπρα, πρώτον, για να τον παρουσιάζει ως μπαμπούλα, τρομοκρατώντας τους κεντρώους ψηφοφόρους, και δεύτερον, γιατί θεωρεί ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι 3ο κόμμα στις εκλογές, ο Ανδρουλάκης αυτομάτως θα καταστεί ανίσχυρος, και ως εκ τούτου ανίκανος να αρνηθεί τη συνεργασία με τη ΝουΔου. Θα μετάσχει εκών άκων σε δικομματική κυβέρνηση, με τον Κυριάκο τον Α’ επικεφαλής! Απλό είναι όλο αυτό, πιο απλό δεν γίνεται. Θα προσθέσω μόνο, ότι οσονούπω θα κυκλοφορήσουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν τους σχεδιασμούς Μεγάρου Μαξίμου, και θα καλλιεργούν την εικόνα του δίπολου Μητσοτάκης – Τσίπρας. Σύντομα στις οθόνες σας…