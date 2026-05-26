Γνωρίζει, προφανώς, και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τη φημολογία για την ανεξαρτητοποίηση τουλάχιστον πέντε βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς – και ειδικά από τη στιγμή που στην Κεντρική Επιτροπή επελέγη η αναζήτηση σημείων σύγκλισης με το ΜέΡΑ25. «Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της Κ.Ο. που έχουν πάρει την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση», ανέφερε στη συνεδρίαση της ΚΕ, καλώντας τους αριστερούς πολίτες «να μη μετατραπούν από μέλη αριστερών κομμάτων σε οπαδούς ενός αρχηγού, αλλά να αναλάβουν δράση για την ανασύνθεση και την ενότητα της Αριστεράς» – μια αιχμή και προς τον Τσίπρα.

Κι άλλη παράταση

Ολοι στον ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν πόσο κομβικής σημασίας είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου. Στην Κουμουνδούρου βλέπουν το ένα μετά το άλλο στελέχη με θέσεις ευθύνης (όχι βουλευτές) να παραιτούνται προτάσσοντας την ανάγκη συμπόρευσης με τον Τσίπρα. Αυτό έκανε και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιος Γεωργόπουλος, δηλώνοντας τον επόμενο προορισμό του: «Το όνειρο της κυβερνώσας Αριστεράς που θα εκπροσωπήσει (πάλι) την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία γεννιέται, με εγγυητή τον Αλέξη Τσίπρα, όπως τα έργα και οι ημέρες του (…) αψευδώς καταμαρτυρούν. Συντάσσομαι μαζί του ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματός του».

Ποιον προτιμούν

Πριν από μερικές μέρες, ο Δημήτρης Καιρίδης είχε παραδεχτεί δημόσια πως η ΝΔ προτιμάει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος τη συσπείρωση που φέρνει στις γαλάζιες τάξεις και δη στο πεδίο των κεντρώων. Χθες ο Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε πως προτιμάει τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Ο λόγος είναι πολύ απλός, ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός», σχολίασε (ΕΡΤ) ο υπουργός Υγείας. Συμπέρασμα; Είτε η ΝΔ δεν έχει γραμμή για το ποιον αντίπαλο θέλει είτε κάποιος την είπε δημόσια και κάποιος άλλος ανέλαβε να «θολώσει» τα νερά.

Με θητείες

Πολλά μάτια γούρλωσαν, ειδικά στο ενδιάμεσο ακροατήριο ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, με την επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη να δηλώσει «παρών» στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα. «Το ΠΑΣΟΚ έχει σαφή θέση για την ύπαρξη θητειών στα δημόσια αξιώματα. Την έχει θεσμοθετήσει στο καταστατικό του (…) Και αυτή η αξιακή τοποθέτηση διατρέχει τη στάση του και στην προκειμένη περίπτωση», σχολίαζαν από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως ο Στουρνάρας έχει συμπληρώσει ήδη 12 χρόνια ως διοικητής της ΤτΕ και με την ολοκλήρωση της τρίτης του θητείας το 2032, θα συμπληρώσει 18 χρόνια στην ίδια θέση. «Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών», είπαν και επίσημα.

Απορία

Θα πάει τελικά στο Θησείο ο ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωσε δημόσια πως θα είναι παρών;