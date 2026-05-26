Νέα μεγάλη επιχείρηση για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με το ελληνικό FBI να περνά χειροπέδες σε 16 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα με ψευδείς δηλώσεις και παράνομες αγροτικές ενισχύσεις.

Η υπόθεση παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με τη «μαφία των επιδοτήσεων» που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, όπου οι Αρχές ξήλωσαν οργανωμένο δίκτυο με λογιστές, ΚΥΔ, εικονικά μισθωτήρια και «μαϊμού» αγρότες, το οποίο φέρεται να είχε στήσει ολόκληρη βιομηχανία εξαπάτησης για να αποσπά εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Έστησαν βιομηχανία εκατομμυρίων με “μαϊμού” χωράφια και ψεύτικους αγρότες» – Πώς δρούσε το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους 22 συλληφθέντες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι

Μια ολόκληρη «μηχανή» παράνομων επιδοτήσεων, με λογιστές, ΚΥΔ, εικονικά μισθωτήρια και “μαϊμού” αγρότες, περιγράφουν οι Αρχές πίσω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που συγκλονίζει την Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κύκλωμα είχε στήσει οργανωμένο δίκτυο για να αποσπά εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ψεύτικων δηλώσεων και ανύπαρκτων καλλιεργειών.

Συνολικά στη δικογραφία εμφανίζονται 138 άτομα: 22 συνελήφθησαν, ενώ άλλοι 116 περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Οι 21 από τους 22 συλληφθέντες αναχωρούν από την Κρήτη για την Αθήνα και αύριο αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να απολογηθούν για τη δράση που τους αποδίδεται. Ο 22ος συνελήφθη στην Αθήνα και κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η οργάνωση είχε στήσει ένα σχέδιο με απόλυτα μοιρασμένους ρόλους. Οι λογιστές ήταν οι «εγκέφαλοι» Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, ηλικίας 67 και 65 ετών, που φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τις Αρχές: γνώριζαν άριστα το σύστημα επιδοτήσεων, ήξεραν τα «κενά» του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρατολογούσαν συνεργάτες και καθοδηγούσαν όλη τη διαδικασία.

Ήταν αυτοί που: οργάνωναν τα εικονικά μισθωτήρια, έβρισκαν πρόσωπα για να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή αγρότες, και συντόνιζαν τις ψεύτικες δηλώσεις.

Τα ΚΥΔ έβρισκαν τα «ελεύθερα» χωράφια

Καθοριστικό ρόλο είχαν και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Σύμφωνα με τη δικογραφία, άτομα που συνδέονταν με ΚΥΔ: είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ,

εντόπιζαν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί, ή χωράφια που φαίνονταν «ελεύθερα».

Στη συνέχεια, τα περνούσαν ψευδώς σε άλλα πρόσωπα, δημιουργούσαν ηλεκτρονικά τον φάκελο και υπέβαλαν αιτήσεις ώστε όλα να φαίνονται νόμιμα.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα «καταλάμβανε» ψηφιακά χωράφια που δεν χρησιμοποιούνταν στο σύστημα.

Οι «εκμισθωτές» έδιναν στοιχεία και υπογραφές

Άλλα μέλη εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων. Τι έκαναν:

παραχωρούσαν στοιχεία ταυτότητας,

Ε9,

κωδικούς πρόσβασης,

και υπέγραφαν εικονικά μισθωτήρια.

Έτσι δημιουργούνταν στα χαρτιά η εικόνα μιας νόμιμης αγροτικής μίσθωσης.

Όμως, σύμφωνα με την έρευνα, πολλά χωράφια δεν ανήκαν ποτέ σε αυτούς ή δεν υπήρχε πραγματική καλλιέργεια.

Οι «μαϊμού αγρότες» εισέπρατταν τις επιδοτήσεις

Η μεγαλύτερη ομάδα ήταν οι φερόμενοι μισθωτές – λήπτες επιδοτήσεων. Αυτοί εμφανίζονταν ως αγρότες που: νοίκιαζαν εκτάσεις, καλλιεργούσαν γη, και δικαιούνταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις.

Με βάση τα ψεύτικα μισθωτήρια και τις ανακριβείς δηλώσεις εγκρίνονταν επιδοτήσεις και καταβάλλονταν χρήματα από κοινοτικά κονδύλια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων κατέληγε στο κύκλωμα.

Πώς μοιράζονταν τα χρήματα

Αφού έμπαιναν οι επιδοτήσεις: κρατούσαν ποσοστά οι λήπτες, πληρώνονταν οι οργανωτές, αμείβονταν τα ΚΥΔ, καλύπτονταν έξοδα και φόροι, και τα υπόλοιπα μοιράζονταν μεταξύ των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέρος των χρημάτων χρησιμοποιούνταν για να συνεχίζεται η δράση της οργάνωσης.

Το μεγάλο κόλπο

Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις Αρχές, εκμεταλλευόταν:

αδήλωτες εκτάσεις,

ελλιπείς ελέγχους,

και τα κενά του συστήματος.

Το σχέδιο ήταν απλό:

Έβρισκαν «ξεχασμένα» χωράφια.

Έφτιαχναν ψεύτικα ενοικιαστήρια.

Δήλωναν ανύπαρκτες καλλιέργειες.

Εισέπρατταν πραγματικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Τι βρήκαν οι Αρχές

Στις έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία και ΚΥΔ κατασχέθηκαν:

υπολογιστές,

ψηφιακά αρχεία,

δηλώσεις ΟΣΔΕ,

μισθωτήρια,

τραπεζικά στοιχεία,

πελατολόγια,

σημειώσεις,

5 αυτοκίνητα,

12.870 ευρώ,

ενώτια αιγοπροβάτων,

ακόμη και περίστροφο με φυσίγγια.

Παράλληλα δεσμεύτηκαν λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, με ποσά άνω των 355.000 ευρώ.

Η ζημιά ξεπερνά τα 2,7 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η ζημιά σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2,7 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2019-2024. Και αυτό χωρίς να έχουν ακόμη υπολογιστεί πλήρως οι επιδοτήσεις του 2025.

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – 17 συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, οι Σέρρες και η Αθήνα. Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων αποδίδονται κατηγορίες που αφορούν απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υποβολή ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες συνεχίζονται και πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.