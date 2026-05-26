Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κάνει φινάλε για τη φετινή σεζόν και ένα είναι βέβαιο: «Θα γίνει εδώ της Τρίτης!». Ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρετά τους τηλεθεατές για το καλοκαίρι και η αγαπημένη δίωρη εμπειρία θέασης μεταμορφώνεται στο πιο διασκεδαστικό καλοκαιρινό γλέντι, την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 21:00, στο MEGA.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει για μία ακόμη βραδιά να σχολιάσει όλα όσα απασχολούν τους πολίτες. Γεγονότα, δηλώσεις και περιστατικά που μόνο η σάτιρα και το γέλιο μπορούν να ξορκίσουν και συχνά να αποκωδικοποιήσουν στη σωστή τους διάσταση.

Το φινάλε της σεζόν στήνεται γύρω από ένα πολύχρωμο, φωτεινό και γεμάτο ενέργεια νησιώτικο γλέντι. Μια ζωντανή μουσική παράσταση με παραδοσιακά όργανα και μελωδίες, που υπόσχεται να μεταφέρει τη γιορτή από την πλατεία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» απευθείας σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Μεταμορφώσεις με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης εκεί που ακούγονται μόνο αλήθειες, ανάμεσα στους πάγκους της λαϊκής αγοράς και ένα ακόμη επιθεωρησιακό δρώμενο γραμμένο όπως πάντα από τον Λάκη Λαζόπουλο, αποτελούν τα βασικά συστατικά και στο μεγάλο φινάλε.

Η σάτιρα δεν σταματά στιγμή, απλά βάζει άνω τελεία για το καλοκαίρι. Τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 21:00, στο MEGA.

