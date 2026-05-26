Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποβληθεί σήμερα (26/5) σε ιατρικό έλεγχο ρουτίνας στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Πρόκειται για το τρίτο του ραντεβού αυτού του είδους μέσα στους τελευταίους 13 μήνες.

Όπως είχε γνωστοποιηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε ότι ο Τραμπ θα υποβληθεί στις καθιερωμένες οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της τακτικής προληπτικής φροντίδας της υγείας του.

Τον Οκτώβριο, ο γιατρός Σον Μπαρμπαρέλα είχε δηλώσει ότι η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα του Τραμπ είναι αντίστοιχα με εκείνα ενός 65χρονου, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι 79 ετών. Η εκτίμηση αυτή έγινε μετά τον, όπως τον χαρακτήρισε ο ίδιος ο Τραμπ, «εξαμηνιαίο ιατρικό έλεγχο».

Ο Τραμπ, ο μεγαλύτερης ηλικίας πρόεδρος που έχει ορκιστεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε πραγματοποιήσει τον προηγούμενο ετήσιο ιατρικό του έλεγχο τον Απρίλιο του 2025.

Εικασίες για την κατάσταση της υγείας του

Παραδοσιακά, οι πρόεδροι των ΗΠΑ δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους, αν και δεν είναι νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουν. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο εικόνες που προκάλεσαν σχόλια για την υγεία του Τραμπ.

Οι φωτογραφίες έδειχναν μώλωπες στα χέρια του – ορισμένοι εκ των οποίων φαίνονταν να έχουν καλυφθεί με μέικαπ – καθώς και πρησμένα πόδια. Ο Τραμπ απέδωσε τους μώλωπες στις συχνές χειραψίες, ενώ ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οφείλονται στη χρήση αντιπηκτικής αγωγής.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια αβλαβή πάθηση των φλεβών των κάτω άκρων, η οποία εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.