Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό για χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία να προσχωρήσουν συλλογικά στις Συμφωνίες του Αβραάμ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι είχε συνομιλίες το Σάββατο με τους ηγέτες των παραπάνω χωρών, καθώς και με εκείνους της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνιών για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Το 2020, στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ και υπό την αιγίδα του Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, το Ισραήλ εξομάλυνε τις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν.

«Δήλωσα ότι, μετά από όλη τη δουλειά που έκαναν οι ΗΠΑ για να προσπαθήσουν να συναρμολογήσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά», χωρίς ωστόσο να δώσει καμία ένδειξη ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση.