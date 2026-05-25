Σοβαρό περιστατικό ρατσιστικής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Μαΐου 2026 στην Καλλιθέα, όταν διεμφυλική γυναίκα τραυματίστηκε ύστερα από επίθεση και παράσυρση από όχημα. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 19 και 20 ετών και ένας 20χρονος ημεδαπός. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να επιτέθηκαν επανειλημμένα στη γυναίκα με ρατσιστικά κίνητρα, εκτοξεύοντας ύβρεις και αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της τραυματισμό. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 22-5-2026 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στην περιοχή της Καλλιθέας, -3- αλλοδαποί ηλικίας 19 και 20 ετών και 20χρονος ημεδαπός, οι οποίοι επιβαίνοντας σε όχημα παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας/Υ.Α.Ρ.Ε.Β./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για -κατά περίπτωση- απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση κατά συναυτουργία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 21-5-2026, στην περιοχή της Καλλιθέας, οι κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε όχημα, προσέγγισαν διεμφυλική γυναίκα και προέβησαν σε επανειλημμένες εξυβριστικές επιθέσεις σε βάρος της με εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα φύλου της, ενώ παράλληλα της έρριψαν αυγά και αντικείμενα.

Μεταμεσονύκτιες ώρες της 22-5-2026 οι κατηγορούμενοι επανήλθαν στο σημείο και συνέχισαν τη σε βάρος της εξυβριστική και επιθετική συμπεριφορά.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ η παθούσα επέστρεφε στην οικία της, οι κατηγορούμενοι την παρέσυραν με το όχημά τους, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.