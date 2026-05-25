Η έξαρση των ηλεκτρονικών απατών μέσω SMS και παραπλανητικών συνδέσμων προκαλεί έντονη ανησυχία το τελευταίο διάστημα, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες γίνονται στόχος επιτήδειων που επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα και τραπεζικά στοιχεία. Οι κυβερνοαπατεώνες χρησιμοποιούν πλέον όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους, στέλνοντας μηνύματα που μοιάζουν να προέρχονται από κρατικές υπηρεσίες, οργανισμούς ή εταιρείες, εκμεταλλευόμενοι τον φόβο, την πίεση και την αίσθηση του επείγοντος.

Οι Αρχές και οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση περιστατικών phishing, δηλαδή ηλεκτρονικών απατών μέσω των οποίων οι δράστες επιχειρούν να παραπλανήσουν τους πολίτες ώστε να αποκαλύψουν στοιχεία τραπεζικών καρτών, προσωπικούς κωδικούς ή στοιχεία e-banking.

Τα fake SMS

Ανάμεσα στις πιο συχνές μορφές εξαπάτησης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα είναι τα fake SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας. Οι παραλήπτες λαμβάνουν μηνύματα που τους ενημερώνουν ότι υπάρχει ανεξόφλητο πρόστιμο ή τροχονομική παράβαση και καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένο σύνδεσμο προκειμένου να προχωρήσουν σε πληρωμή.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ιδιαίτερα πειστικά, καθώς χρησιμοποιούν επίσημο ύφος και διατυπώσεις που παραπέμπουν σε κρατικές υπηρεσίες. Σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται ότι το πρόστιμο παραμένει ανεξόφλητο ή ότι απαιτείται άμεση τακτοποίηση της παράβασης, επιχειρώντας να δημιουργήσουν πίεση και αίσθηση επείγοντος στους πολίτες.

Στην πραγματικότητα, οι σύνδεσμοι οδηγούν σε πλαστές ιστοσελίδες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μοιάζουν με επίσημες κρατικές πλατφόρμες. Εκεί, οι πολίτες καλούνται να συμπληρώσουν στοιχεία τραπεζικών καρτών ή προσωπικούς κωδικούς, τα οποία στη συνέχεια καταλήγουν στα χέρια των δραστών.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη εκδώσει σχετικές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για οργανωμένη προσπάθεια ηλεκτρονικής απάτης. Οπως τονίζεται, καμία δημόσια υπηρεσία δεν αποστέλλει SMS με συνδέσμους πληρωμής για τροχονομικές παραβάσεις ή πρόστιμα, ενώ οι πολίτες καλούνται να διαγράφουν άμεσα τέτοιου είδους μηνύματα.

Δήθεν χρεώσεις του ΟΑΣΑ

Παράλληλα, αύξηση παρουσιάζουν και οι απάτες μέσω SMS που σχετίζονται με τις αστικές συγκοινωνίες και ειδικότερα τον ΟΑΣΑ. Χιλιάδες πολίτες λαμβάνουν παραπλανητικά μηνύματα που αναφέρουν ότι «δεν ολοκληρώθηκε σωστά η έξοδος με την κάρτα σας» ή ότι υπάρχει «εκκρεμής χρέωση μετακίνησης».

Στη συνέχεια, οι δράστες ζητούν από τους πολίτες να καταβάλουν μικρό χρηματικό ποσό, ακόμη και 1,20 ευρώ, ώστε να αποφύγουν δήθεν πρόστιμο ή επιπλέον χρέωση. Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στα μηνύματα οδηγούν επίσης σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου ζητούνται τραπεζικά στοιχεία.

Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι πλέον όλο και περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εισιτήρια και ανέπαφες συναλλαγές για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ετσι, τα μηνύματα εμφανίζονται πιο ρεαλιστικά και καταφέρνουν πιο εύκολα να πείσουν ανυποψίαστους πολίτες. Ο ΟΑΣΑ προχώρησε επίσης σε σχετική προειδοποίηση, διευκρινίζοντας ότι δεν αποστέλλει SMS που ζητούν πληρωμές μέσω συνδέσμων και καλώντας το επιβατικό κοινό να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή.

Οι συστάσεις των Αρχών προς τους πολίτες

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS ή email. Παράλληλα, συνιστούν να μην καταχωρίζουν ποτέ προσωπικούς κωδικούς ή στοιχεία τραπεζικών καρτών σε ιστοσελίδες που ανοίγουν μέσω τέτοιων μηνυμάτων.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί ότι έχει πέσει θύμα απάτης ή έχει ήδη δώσει προσωπικά στοιχεία, οι ειδικοί τονίζουν ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του για μπλοκάρισμα καρτών ή λογαριασμών και να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Η αυξημένη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τους πολίτες, την ίδια στιγμή όμως έχει ανοίξει τον δρόμο και για πιο εξελιγμένες μορφές ηλεκτρονικής εξαπάτησης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να εντείνεται, γι’ αυτό και η ενημέρωση και η προσοχή των πολιτών θεωρούνται πλέον καθοριστικής σημασίας.