Συγκλονίζει η είδηση του θανάτου ενός 14χρονου και του σοβαρού τραυματισμού ενός 18χρονου στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι έπεσαν από την οροφή συρμού του Μετρό ενώ επιχειρούσαν το επικίνδυνο “subway surfing” πάνω στη γέφυρα Williamsburg. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο έφηβοι βρίσκονταν πάνω στον συρμό της γραμμής J, που κατευθυνόταν προς το Μανχάταν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 14χρονος φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα σε χώρο στάθμευσης κοντά στις οδούς Delancey και Lewis, ενώ ο 18χρονος έπεσε στις γραμμές του τρένου. Και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Bellevue, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ανήλικου.

Η Υπηρεσία Μεταφορών της Νέας Υόρκης έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για την αυξανόμενη τάση του subway surfing τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του ιστότοπου The City, το 2022 καταγράφηκαν 928 περιστατικά επιβατών που ταξίδευαν εξωτερικά των συρμών, έναντι 490 το 2019.

Η MTA αναφέρει ότι πέρυσι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά. Μέχρι τις 23 Μαΐου φέτος, είχε ήδη σημειωθεί ένας θάνατος που σχετίζεται με το επικίνδυνο χόμπι, ενώ η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 75 συλλήψεις.

Αντιδράσεις και εκκλήσεις για πρόληψη

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί». «Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να δεχτεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Το subway surfing είναι θανατηφόρο. Η καρδιά μου ραγίζει για τις οικογένειες αυτών των νέων ανθρώπων», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του προέδρου της NYC Transit, Ντεμέτριους Κρίτσλοου, ο οποίος δήλωσε: «Είναι συγκλονιστικό. Γνωρίζοντας ότι η μετακίνηση έξω από τα τρένα θα καταλήξει τραγικά, είναι αδιανόητο, και ως γονιός με πονά, ότι συνεχίζει να συμβαίνει».

Επίσης, η MTA τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, κοινωνικών μηνυμάτων και παρεμβάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, ζητά από τις πλατφόρμες να αφαιρούν άμεσα σχετικό περιεχόμενο.

«Παρακαλώ οικογένειες, φίλους, δασκάλους και όσους έρχονται σε επαφή με εφήβους που συμμετέχουν σε αυτά τα επικίνδυνα “κόλπα”, να τους πείσουν να σταματήσουν», τόνισε ο Κρίτσλοου, επισημαίνοντας την ανάγκη συλλογικής ευαισθητοποίησης για την αποτροπή νέων τραγωδιών.