Η Uber αλλά και η DoorDash ενδιαφέρονται να αποκτήσουν χωριστά η κάθε μία τον έλεγχο της Delivery Hero, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα κυρίως μέσω της efood. Η Delivery Hero, που έχει έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας, ανακοίνωσε ότι η Uber υπέβαλε προσφορά να την αγοράσει σε μια συμφωνία που θα αποτιμούσε την εταιρεία σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι, πέταξε στο Οσλο την προηγούμενη εβδομάδα για να συναντήσει την πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου του ομίλου διανομής φαγητού, Κριστίν Σκόγκεν Λούντι, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times». Πρότεινε τιμή περίπου 33 ευρώ ανά μετοχή, αλλά η προσφορά αυτή απορρίφθηκε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Μετά το δημοσίευμα των «Financial Times» αλλά και σχετικό δημοσίευμα από το Bloomberg, η Delivery Hero ανακοίνωσε ότι «η Uber Technologies επικοινώνησε με ενδεικτική πρόταση 33 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με μια πιθανή προσφορά εξαγοράς για όλους τους μετόχους». «Η εταιρεία παραμένει πλήρως επικεντρωμένη στην εκτέλεση της διαδικασίας στρατηγικής αναθεώρησης. Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται όπως απαιτείται ή είναι σκόπιμο», αναφέρεται στη δήλωση.

Η Delivery Hero ανακοίνωσε επίσης ότι η Uber αύξησε το μερίδιό της σε αυτή σε περίπου 19,5% του εκδοθέντος κεφαλαίου από 7% και αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο μέτοχό της. Το μερίδιο αξίζει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Εξετάζουν πλήρη πώληση

Ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ομίλου της Delivery Hero, Νίκλας Εστμπεργκ, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραιτηθεί, έπειτα από κινήσεις αρκετών μεγαλομετόχων που ζητούσαν στρατηγική αναθεώρηση για την εταιρεία. Η Delivery Hero επανέλαβε ότι επικεντρώνεται πλήρως στην εκτέλεση της διαδικασίας στρατηγικής αναθεώρησης, χωρίς να αποκαλύψει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά της Uber.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Delivery Hero εξετάζει πλήρη πώληση δραστηριοτήτων ή σειρά συμφωνιών που θα αποσχίσουν τα τμήματα του ομίλου στη Μέση Ανατολή και την Κορέα, ανέφεραν οι πηγές των «Financial Times».

Η ανταγωνίστρια αμερικανική εταιρεία παραδόσεων φαγητού, DoorDash, έχει επίσης ενδιαφερθεί για την Delivery Hero και έχει προσεγγίσει μετόχους σχετικά με την αγορά του βραχίονα του ομίλου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές των «Financial Times». Η DoorDash έχει διερευνήσει να υποβάλει και πλήρη προσφορά εξαγοράς, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές. Ο Τόνι Σου, επικεφαλής της DoorDash, επικοινώνησε επίσης με τη Λούντι, αναφέρεται.