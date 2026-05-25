Με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης Ελλάδας και Αλβανίας (που δείχνουν να έχουν αφήσει πίσω τους τα «δύσκολα») καθώς και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών μέσω Β2Β συναντήσεων, διεξήχθη στην ελληνική πρωτεύουσα (22/5) το ελληνοαλβανικό Οικονομικό Φόρουμ μεταξύ Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Τιράνων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος υποδέχθηκε στα γραφεία του επιμελητηρίου στην Ακαδημίας τη μεγάλη αλβανική αντιπροσωπεία, με την εκδήλωση να «σηκώνει αυλαία» με τις εναρκτήριες παρατηρήσεις του ιδίου και του ομολόγου του Νίκολιν Γιάκα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε πως Αθήνα και Τίρανα μοιράζονται γεωργαφική εγγύτητα, ανθρώπινες σχέσεις και κοινό ενδιαφέρον για ένα πιο δυναμικό μέλλον στην περιοχή, τονίζοντας πως το Οικονομικό Φόρουμ λειτουργεί ως ευκαιρία για την ενίσχυση της οικονομικής γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών.

Επιπλέον, ο ίδιος ανέδειξε τα πεδία εκείνα επί των οποίων Ελλάδα και Αλβανία μπορούν να συνεργαστούν στενότερα που, μεταξύ άλλων, είναι η ενέργεια, ο τουρισμός, οι κατασκευές, τα logistics, η καινοτομία, οι υπηρεσίες, οι υποδομές και ο αγροδιατροφικός τομέας.

Παίρντοντας τον λόγο, ο Νίκολιν Γιάκα ανέδειξε τις δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας που προσώρας παραμένουν, όπως είπε, αναξιοποίητες, προτείνοντας τη μετάβαση από τις παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο συνεργασίας το οποίο θα στηρίζεται στη συμπαραγωγή και τις κοινές επενδύσεις.

Την ελληνική κυβέρνηση στο ελληνοαλβανικό φόρουμ εκπροσώπησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ενώ από την αλβανική πλευρά, το παρών έδωσε ο υφυπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας Ένκελεϊντ Μουσομπελιού, ο οποίος εστίασε στη δυναμική εξέλιξη της αλβανικής οικονομίας και στην προσαρμογή της στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με ορίζοντα την ενταξιακή της πορεία, στην οποία δέχεται ήδη σημαντική στήριξη από τη χώρα μας.

Κατάλληλη στιγμή για εμβάθυνση συνεργασίας

«Η Αλβανία σήμερα προχωρά με αυτοπεποίθηση, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ενισχύοντας τον ρόλο της ως περιφερειακή πύλη στα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Το μήνυμά μας σήμερα είναι απλό και σαφές: αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για την εμβάθυνση της συνεργασίας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και την οικοδόμηση βιώσιμων συνεργασιών που δημιουργούν αξία τόσο για τις οικονομίες μας όσο και για τους λαούς μας», σημείωσε, μεταξύ άλλων, στον δικό της χαιρετισμό στο ΕΒΕΑ η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα Λουέλα Χαϊνταράγκα.

Η ίδια, επίσης, σχολίασε τα μνημόνια συνεργασίας στους τομείς τουρισμού και επενδύσεων τα οποία, όπως τόνισε, καταδεικνύουν το κοινό όραμα Αθήνας και Τιράνων να μετατρέψουν την εγγύτητα σε ευκαιρία και τη συνεργασία σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες του Οικονομικού Φόρουμ Ελλάδας και Αλβανίας, αυτές κινήθηκαν γύρω από τις εξής κατηγορίες:

Τεχνολογία και Καινοτομία: startups, ψηφιακός μετασχηματισμός, ICT και τεχνολογικές λύσεις

Τουρισμός και Φιλοξενία: βιώσιμος τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, ανάπτυξη ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Πράσινη Τεχνολογία: ηλιακή και αιολική ενέργεια, ενεργειακή αποδοτικότητα, πράσινη χρηματοδότηση

Αγροδιατροφή και Μεταποίηση Τροφίμων: καινοτομία, βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, επεξεργασία φρούτων και οίνου

Κατασκευές και Ανάπτυξη Ακινήτων: αστική ανάπτυξη, έξυπνες πόλεις, έργα ΣΔΙΤ και επενδύσεις σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα

Ομορφιά και Προσωπική Φροντίδα: καλλυντικά, περιποίηση δέρματος και μαλλιών, προϊόντα ευεξίας και επαγγελματικές υπηρεσίες ομορφιάς

To φόρουμ που ξεκίνησε με συνάντηση των διοικήσεων των δύο επιμελητηρίων, ολοκληρώθηκε με διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις.

Διμερείς συναντήσεις προσεχώς

Στο πολιτικό τερέν τώρα, τον Ιούνιο αναμένεται η επίσκεψη Γεραπετρίτη στα Τίρανα στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ελλάδα για την επίσπευση της ενταξιακής διαδικασίας με ορίζοντα την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στις 8 και 9 Ιουνίου, ωστόσο, είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί την Αθήνα ο πρόεδρος της βουλής της Αλβανίας ο οποίος θα γίνει δεκτός από τον Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και από τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Πέραν του θετικού μομέντουμ για τις σχέσεις των δύο χωρών, το 2026 είναι και το έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 55 χρόνια από την αποκατάσταση των ελληνοαλβανικών σχέσεων, καθώς ήταν τον Μάιο του 1971 όταν Αθήνα και Τίρανα επανίδρυσαν τις διπλωματικές τους σχέσεις.

Για σήμερα (25/5), εξάλλου, είναι προγραμματισμένη και η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στα Τίρανα όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του και με τον Έντι Ράμα.