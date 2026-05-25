Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να επιτευχθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Η δήλωση αυτή συμβαδίζει με τη θέση που διατύπωσε την Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολά ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.