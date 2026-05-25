Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα φαίνεται να προκλήθηκαν από τον 30χρονο ύστερα από καβγά που είχε προηγηθεί με το θύμα.

Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Στο σπίτι μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, που συνέλεξε στοιχεία στο πλαίσιο της προανάκρισης.