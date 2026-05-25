Η τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος παραμένει σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα του Απριλίου, γεγονός που δείχνει τάση σταθεροποίησης στα τιμολόγια λιανικής ενόψει Ιουνίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χονδρική τιμή διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 89 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 88 ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μεταβολή είναι οριακή, ενώ σε σχέση με τον περσινό Μάιο –όταν η τιμή είχε φτάσει τα 81 ευρώ– παρατηρείται άνοδος.

Καθώς το κόστος χονδρικής αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στη διαμόρφωση των τιμολογίων λιανικής, δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στα πράσινα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούνιο.

Ένα σενάριο στην αγορά φυσικού αερίου θέλει τους προμηθευτές, φοβούμενοι ενδεχόμενη εκτόξευση των τιμών μέσα στο καλοκαίρι, να προχωρούν σε σταδιακές αυξήσεις των τιμολογίων ήδη από τον Ιούνιο.

Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θεωρείται πιο ασφαλής, καθώς επιτρέπει οι όποιες ανατιμήσεις να εφαρμοστούν βήμα-βήμα και όχι απότομα, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Η σχέση μεταξύ χονδρικής και λιανικής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απασχολεί έντονα τους ειδικούς, καθώς αποκαλύπτει κρίσιμες τάσεις στη διαμόρφωση των τιμολογίων. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Green Tank, ο βαθμός συσχέτισης των δύο αγορών την τελευταία διετία ανήλθε στο 0,63.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση της χονδρικής τιμής με την ωριαία ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Ο δείκτης αυτός έφτασε πέρυσι στο 0,69, γεγονός που καταδεικνύει τη στενή εξάρτηση των τιμών από την παραγωγή με βάση το ορυκτό καύσιμο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι μήνες με υψηλή παραγωγή από φυσικό αέριο οδηγούν σε ακριβότερα «πράσινα» τιμολόγια τον επόμενο μήνα. Αντίθετα, όταν η παραγωγή από αέριο μειώνεται, τα τιμολόγια τείνουν να αποκλιμακώνονται.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας παρατηρήθηκαν και εξαιρέσεις. Υπήρξαν περίοδοι όπου, παρά τη μείωση της χονδρεμπορικής τιμής τον προηγούμενο μήνα, η μέση τιμή των «πράσινων» τιμολογίων αυξήθηκε. Η απόκλιση αυτή μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής στα πράσινα τιμολόγια εντάθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό του 2025.