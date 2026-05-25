Αντιμέτωποι με ανατιμήσεις στα παγωτά βρίσκονται οι λάτρεις της καλοκαιρινής, δροσερής απόλαυσης. Όπως μεταδίδει το MEGA, ακριβότερη είναι φέτος η κλασική καλοκαιρινή απόλαυση, καθώς οι τιμές στα παγωτά ανεβαίνουν μαζί με τη… θερμοκρασία.

Παγωτά με… λιγότερο παγωτό

Τα ml μένουν ίδια, τα γραμμάρια μειώνονται

Παρότι η συσκευασία παραμένει στα 440ml, το καθαρό βάρος σε γραμμάρια μειώνεται σε αρκετούς κωδικούς παγωτών το 2026.

1) Παγωτό Κύπελλο με Αμύγδαλο

2025: 440ml / 299γρ (x8)

2026: 440ml / 297γρ (x8)

Μείωση: -2γρ

2) Παγωτό Κύπελλο Classic

2025: 440ml / 297γρ (x8)

2026: 440ml / 293γρ (x8)

Μείωση: -4γρ

3) Παγωτό Κύπελλο Caramel

2025: 440ml / 311γρ (x8)

2026: 440ml / 310γρ (x8)

Μείωση: -1γρ

4) Παγωτό Κύπελλο White Cookie

2025: 440ml / 305γρ (x8)

2026: 440ml / 300γρ (x8)

Μείωση: -5γρ

Η χωρητικότητα των συσκευασιών παραμένει ίδια στα 440ml, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος μειώνεται — μια πρακτική που πολλοί καταναλωτές χαρακτηρίζουν ως «shrinkflation».

Νέα πλατφόρμα στη θέση του e-katanaloti: «PosoKanei»

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei» έρχεται να αντικαταστήσει το e-katanaloti, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Τι θα προσφέρει η νέα πλατφόρμα

Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο για βασικά προϊόντα.

Οι πολίτες θα μπορούν εύκολα να βλέπουν σε ποιο σούπερ μάρκετ συμφέρει περισσότερο να κάνουν τις αγορές τους.

Παρακολούθηση τιμών σε περίπου 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Έλεγχοι με Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για ελέγχους στην αγορά.

Εντοπισμός φαινομένων αισχροκέρδειας και ύποπτων αυξήσεων τιμών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία των καταναλωτών.