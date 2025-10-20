Άνθρακες αποδεικνύεται, προς ώρας, ο θησαυρός της μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ, προκαλώντας τις πρώτες μέρες μάλλον σύγχυση και εκνευρισμό, παρά ανακούφιση στους καταναλωτές.

Δεν πετάνε τη σκούφια τους οι ενώσεις καταναλωτών για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Το μέτρο ξεκίνησε επισήμως να εφαρμόζεται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, με το υπουργείο Ανάπτυξης να δημοσιοποιεί λίστα με 2.180 κωδικούς.

Το καταναλωτικό κοινό έσπευσε στα σούπερ μάρκετ, περιμένοντας να βρει όλους τους κωδικούς της λίστας σε χαμηλότερη τιμή, για να συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε απλώς μια μικρή επιλογή.

Μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ

Συνολικά: 2.180 κωδικοί

1.356 ιδιωτικής ετικέτας

824 επώνυμα σήματα

Μειώσεις: από 3% έως 35% (μεσοσταθμική μείωση 8%)

Ο αριθμός των κωδικών με μείωση τιμής ανά σούπερ μάρκετ

“Α” σούπερ μάρκετ: 78 κωδικοί

“Β” σούπερ μάρκετ: 222 κωδικοί

“Γ” σούπερ μάρκετ: 309 κωδικοί

“Δ” σούπερ μάρκετ: 390 κωδικοί

“Ε” σούπερ μάρκετ: 389 κωδικοί

“Ζ” σούπερ μάρκετ: 739 κωδικοί

*Στο ταμπελάκι φαίνεται ΜΟΝΟ η τελική τιμή (ούτε η αρχική, ούτε το ποσοστό μείωσης)

Τα είδη… πρώτης ανάγκης που «βγάζουν μάτι»

Παγωτά

Σκούπες

Λάμπες

Καβουροδαγκάνες πανέ

Κρύο κερί σε ταινίες για ευαίσθητο δέρμα

Κρύο κερί για πρόσωπο και για σώμα

Αποτριχωτικές ταινίες

Πάτοι για γόβες γυναικείες

Πάτοι για το μετατάρσιο

Αθλητικοί πάτοι

Βεγγαλικά τούρτας με σπινθήρες

Καρβουνάκια γίγας χρωματιστά & μαύρα

Λουμίνια (φυτιλάκια)

Λιβάνι

Μπαλόνια χρυσά με όλα τα νούμερα

Κεράκια για τούρτες γενεθλίων

Πινέζες πολύχρωμες

Καρφάκια για τον πίνακα

Συνδετήρες πολύχρωμοι

Καθαριστικό για ζάντες αυτοκινήτου – ταπετσαρίες και πλαστικά

Bluetooth ακουστικά

Χριστουγεννιάτικη χάρτινη τσάντα για ποτά

Τσάντα διαφημιστική πολλαπλών χρήσεων μεγάλη

Στικ αμμωνίας

Δόλωμα πάστας για ποντίκια

Μυγοπαγίδα

Ελαφρόπετρα

Τα παράδοξα των μειώσεων